Özgür Özel cin olmadan adam çarpıyor!

Buğra Kardan İstanbul

Özel ve ekibinin talimatıyla pek çok ilde belediye personeline CHP’den istifa etmeleri için baskı uygulandığı ortaya çıktı. Baskının İstanbul, Muğla ve Denizli belediyelerinde yoğunlaştığı belirlendi.

BELEDİYELERDE MOBBİNG

Daire başkanlarının tereddüt içinde olan personele “Ya CHP’yi bırakıp YP’ye katılırsınız ya da kendinize iş ararsınız” tehdidinde bulundukları öğrenildi. Özel ve ekibinin emriyle yapılan zorlamalar infial uyandırdı. CHP Başakşehir İlçe Başkanlığı’nca İBB’de çalışanların siyasi tercihleri nedeniyle tazyiklere maruz bırakıldığından yakınılırken toplumdan Özel ve ekibine “Dayatmayla, diretmeyle bir yere varamazsınız” uyarısı geldi. Tecrübeli siyasiler de Özel’i aklını başına almaya davet ettiler. Belediye çalışanlarına baskı yaparak, korku salarak CHP’den istifa ettirmeye girişmenin hukuk ve ahlâk dışı olduğunu vurguladılar. Akit’e konuşan eski CHP’li Sinan Yerlikaya, şunları söyledi: “İstanbul’da, Muğla’da, Denizli’de belediye personeline baskıyla CHP’den koparmaya ve YP’ye üye yapmaya çalışmak ne hukuki ne de ahlâkidir. Burada tehdit ve şantaj vardır ki durumu yargıya intikal ettirmek mümkündür. Kanunlarımız da bellidir. Tehditte ve şantajda bulunanlara bedel ödettirilir. Yeter ki şikâyet olsun. Mahkemeler, şikâyeti ele alır. Ancak belediye personeli ekmeğinden olmamak için yargıya gitmez. Özel’in haberi ya da talimatı var mı, yok mu bilmiyorum ama hata ediliyor. YP’nin tabanı bu yöntemle genişlemez. Zannımca üye adedini direterek veya korkutarak artırıp sol, sosyal demokrat, Erdoğan karşıtı seçmeni YP’de buluşturmak amaçlanmaktadır. Ancak yanlış yol takip edilmektedir. Bu, çok yakışıksız bir tavırdır. Çalışanlara, emekçilere ‘Ya CHP’den YP’ye geçin ya da kendinize iş arayın’ demek skandaldır. Bu, haysiyete ve vicdana aykırıdır. Bir kere baskıyla üye almanın YP’ye hayrının olmayacağı açıktır. YP’nin oy alması imkânsızdır.

CAMBAZLIKLARLA İLERLENMEZ

“Ben bunu gördüm. Israrcı siyasilere ‘Sana oy vereceğim’ deyip başkasına rey atan çok oldu. O nedenle Özgür Özel ve ekibi kendine gelsin. Baskıların tutmayacağını bilsin. YP yönetimi, kendini ispatlayarak üye adedini artırsın. Projeleriyle halkın gönlüne girsin. Türlü manevralarla, cambazlıklarla ilerleyemeyeceğini unutmasın. Baskıyla üye adedini artırmanın eskiden kalma bir hastalık olduğunu aklından çıkarmasın. Özel ve ekibi, böyle bir yere varamaz. CHP’nin eridiği yahut halkta karşılığı olmadığı iletisini veremez.”