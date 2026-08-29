‘Karma eğitim sona ersin’ seküler azınlığı kudurttu

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Akit’in gündeme taşıdığı haberin ardından seküler ve laik azınlığın hedef aldığı eğitimciler, yaşanan linç girişimine ve haksız tartışmalara tepki gösterdi. Tüm dünyanın terk ettiği, Türkiye’de ise 28 Şubat sürecinde dayatılan karma eğitime zorunluluğu kaldırılarak, tercihe dayalı eğitimin getirilmesi gerektiği vurgulanırken; Eğitimin zorunlu olmayacağını, kız-erkek ayrı okuma şartının tercihe dayalı bir hak olması gerektiğini belirtti.

BİLİMSEL ZORUNLULUK KOCA YALAN

Eğitimci-Yazar Adnan Kalkan, “Karma eğitim kaldırılıyor” şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, taleplerinin karma eğitimin kaldırılması değil, isteyen ailelere çocuklarını kız veya erkek okullarına gönderme hakkının tanınması olduğunu söyledi. Karma eğitimin “bilimsel” olduğu yönündeki söylemlere de tepki gösteren Kalkan, kız ve erkek öğrencilerin ayrı eğitim görmesinin bilime aykırı olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Kalkan, bilimsel ve pedagojik çalışmaların farklı eğitim modellerini ele aldığını belirterek, karma eğitimin yanında kız ve erkek öğrenciler için ayrı okul seçeneklerinin bulunmasının da bilimsel açıdan tartışılabilir ve uygulanabilir bir eğitim modeli olduğunu savundu. Kalkan, kendisine yönelik eleştirilerin merkezine yerleştirilen “karma eğitim kaldırılıyor” iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Taleplerinin mevcut karma eğitim sisteminin ortadan kaldırılması olmadığını belirten Kalkan, “Karma eğitimin yanında bir hak olarak kızını kız okuluna, oğlunu erkek okuluna göndermek isteyen annelerin ve babaların taleplerinin de karşılanmasını istiyoruz” görüşünü dile getirdi. Kalkan, bu talebin “karma eğitimin kaldırılması” şeklinde sunulmasının kamuoyunda yanlış bir algı oluşturmayı amaçladığını ileri sürdü.

LAİKLİK NEDEN ENGEL OLSUN?

Tartışmanın laiklik üzerinden yürütülmesine de karşı çıkan Kalkan, farklı eğitim modellerinin laiklik ilkesiyle bağdaşmayacağını savunmanın çelişkili olduğunu söyledi. Batı ülkelerinde karma eğitimin yanı sıra kız ve erkek öğrencilerin ayrı eğitim gördüğü kurumların da bulunduğunu ifade eden Kalkan, Türkiye’de de ailelere farklı eğitim seçenekleri sunulmasının laiklik açısından neden sakıncalı görüldüğünün sorgulanması gerektiğini belirtti. Kalkan, “Laiklik karma eğitime uygun da kız ve erkek okullarına neden uygun olmasın?” diyerek, laiklik kavramının ideolojik tartışmaların aracı hâline getirilmemesi gerektiğini savundu. Kalkan, tartışmanın temelinde eğitimde tercih hakkının bulunduğunu belirterek, karma eğitimi tercih eden ailelerin haklarına karşı olmadıklarını, ancak farklı bir eğitim modelini tercih etmek isteyen ailelerin de aynı şekilde dikkate alınması gerektiğini ifade etti. Türkiye’nin demokratik bir hukuk devleti olduğunu hatırlatan Kalkan, ailelerin çocuklarının eğitimine ilişkin tercihleri konusunda seçeneklerin artırılmasının demokratik bir yaklaşım olduğunu savundu. Kendisini hedef alan eleştirilere de doğrudan cevap veren Kalkan, muhafazakâr kesimin taleplerinin geçmişte olduğu gibi “gericilik” yaftasıyla karşılanmaması gerektiğini söyledi. Kalkan, “Devir değişti. Bizler onların hiçbir hakkına veya hukukuna tacizde bulunmuyoruz. Bilimsel ve pedagojik olan, aynı zamanda millî ve manevi değerlerimize de uygun olan bir talepte bulunuyoruz” ifadelerini kullandı. Karma eğitimin kaldırılması gibi bir hedeflerinin olmadığını özellikle vurgulayan Kalkan, buna rağmen ailelerin kız ve erkek okulları konusunda tercih hakkına sahip olması gerektiğini savundu.

Çocuğum hakkında söz sahibi

Kalkan, tartışmanın yalnızca eğitim sistemi üzerinden değil, ailelerin çocuklarının eğitimine ilişkin tercihleri üzerinden de değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, farklı yaşam tarzlarına sahip insanların birbirlerinin tercihlerine müdahale etmemesi gerektiğini söyledi. Birlikte yaşama kültürüne vurgu yapan Kalkan, toplumun farklı kesimlerinin birbirlerinin haklarına saygı göstermesi gerektiğini belirterek, “Biz nasıl onların yaşayışlarına karışmıyorsak onlar da bizim yaşayışımıza karışmadan bu ülkede birlikte yaşamaya devam edeceğiz. “Karma eğitim devam ederken kız ve erkek okullarının açılmasını Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve Millî Eğitim Bakanımızdan talep ediyoruz. Bu, bizim en doğal hakkımızdır” dedi.