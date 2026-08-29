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Aklı hala eski takımında mı? Beklenmedik hamlede o ismin tavrı belli olacak mı?

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Aklı hala eski takımında mı? Beklenmedik hamlede o ismin tavrı belli olacak mı?

Beşiktaş'ta kanat varyansyonları için ortalık toz duman oldu.

#1
Foto - Aklı hala eski takımında mı? Beklenmedik hamlede o ismin tavrı belli olacak mı?

Beşiktaş sağ kanada Ernest Poku hamlesini yaptı. Cerny onun yedeği olarak düşünülüyordu. Ancak hiçbir teklif gelmeyen Rashica yüzünden Cerny satılabilir!

#2
Foto - Aklı hala eski takımında mı? Beklenmedik hamlede o ismin tavrı belli olacak mı?

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano daha önce Vaclav Cerny ile ilgili "kalsın" raporu sunmuştu. Tecrübeli futbolcu, sağ tarafta yedek olarak düşünülüyordu. Kartal bu bölgeye Ernest Poku hamlesini yaptı. Böylece konuyla ilgili tartışmaların bitmesi bekleniyordu.

#3
Foto - Aklı hala eski takımında mı? Beklenmedik hamlede o ismin tavrı belli olacak mı?

Ancak öyle olmadı... Sağ kanatta 3. alternatif durumuna düşen Milot Rashica'nın sözleşmesi 30 Haziran 2027'de tamamlanacak. Yani kontratının son senesine girdi. Sorun şu ki; Rashica'ya hiçbir teklif gelmedi. Cerny'yi ise Rangers istiyor. Kartal'daki planlama değişebilir.

#4
Foto - Aklı hala eski takımında mı? Beklenmedik hamlede o ismin tavrı belli olacak mı?

Eğer Milot Rashica, transferin kapanmasına kısa bir süre kala elden çıkarılamazsa Cerny satılabilir.

#5
Foto - Aklı hala eski takımında mı? Beklenmedik hamlede o ismin tavrı belli olacak mı?

Bu durumda Rashica, Poku'nun yedeği olacak. Kimin kalacağı, kimin gideceği kısa süre içinde netleşecek. Rashica'yla ilgili Erzurumspor ve Çaykur Rizespor iddiaları var. Ancak resmi teklif yapılmadı.

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