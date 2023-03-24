Teknoloji devi resmen satılıyor, kararını duyurdu! Türkiye'de binlerce şirketi var: Merak edilen rakamı oldu

Japonya'nın en büyük teknoloji markalarından biri olan Toshiba satılıyor. Japonya'dan gelen haberlere göre 15,2 milyar dolarlık satın alma teklifini kabul eden firma özel sermaye şirketi Japan Industrial Partners, liderliğinde bir grup tarafından satın alınıyor.

Bir zamanların görkemli teknoloji şirketlerinden olan Toshiba, son zamanlarda oldukça zorlu bir dönemden geçiyor.

Satın alma süreci birçok kez ertelenmişti

Anlaşma gerçekleşirse JIP ve Orix Group, Rohm Co ve Chubu Electric Power'ın da aralarında bulunduğu diğer yatırımcılar Japonya'nın en popüler şirketlerinden birini satın almış olacak. Refinitiv verilerine göre, bu aynı zamanda bu yıl küresel çapta gerçekleşen en büyük üçüncü işlem olacak.

JIP liderliğindeki grup, bankaların çalkantılı bir ekonomik ortamda aşırı temkinli davranması nedeniyle finansman temininde de zorluklarla karşılaştığı için satın alma süreci birçok kez ertelenmişti.

Nükleer enerji girişimi milyar dolar kaybetmesine mal oldu

Toshiba 2015'ten bu yana muhasebe ve kurumsal yönetim skandallarıyla gündeme geliyordu. ajanshaber aktardı: Bu noktada ağır zarara uğrayan şirket, satılma kararı aldı. Ayrıca Toshiba'nın ABD'de nükleer enerji işine girmesi 6.3 milyon dolarlık zarara uğramasına neden oldu. Buna bağlı olarak bellek çipi üretim birimini satmak zorunda kalan Toshbia, yatırımcılar tarafından da sürekli baskı altındaydı.

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