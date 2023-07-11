Teknoloji devi işçi çıkarmaya devam edecek! Duyanları şoke eden karar...
Dünyanın en zengin insanı Bill Gates'in sahibi olduğu Microsoft, ek işten çıkarmalar yapacağını bildirdi. Ocak ayında yaptığı açıklama ile 10 bin kişiye işten çıkaracağını duyuran Microsoft bu sayının artacağı yönünde GeekWire tarafından dün verilen haberi doğruladı.
Microsoft sözcüsü, ek işten çıkarmalar olacağını belirtirken bir sayı vermekten kaçındı.
Şirket dün çalışanlarına gönderdiği bir yazıda, Washington eyaletinde 276 çalışanını işten çıkaracağını belirtti. İşten çıkarmalar satış ve müşteri temsilcilerinde yoğunlaştı.
Teknoloji
Microsoft'tan kötü haber! Ünlü şirket sektöre paylaştı: Dosya Gezgini’ndeki CPU hatasını kabul ediyor
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Teknoloji
Microsoft devi rakip olan Sony yüzünden Bethesda'yı satın aldı! Beklenmedik gelişme, o haber geldi