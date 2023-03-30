Teknoloji devi Instagram'dan "Ortak Koleksiyon" geliyor: Hepsi bir arada işe yaracak! Etkisi çok büyük olacak!

Instagram, kullanıcıların ortak bir koleksiyonlar oluşturmasını sağlayacak özelliği devreye alıyor. Böylece 250'ye kadar kullanıcı, ortak bir koleksiyon oluşturabilecek. İşte ayrıntılar

Dünyanın en popüler fotoğraf ve kısa video paylaşım platformu Instagram'a yeni bir özellik eklendi. Platformun resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda, kullanıcıların artık ortak koleksiyonlar oluşturabilecekleri belirtildi. Böylelikle Instagram'daki kullanıcı deneyimi bir nebze daha iyileştirilmiş oldu.

ÇOK KULLANICILI ORTAK KOLEKSİYON GELİYOR

Aslına bakacak olursak Instagram'da 2017'den beri koleksiyonlar oluşturulabiliyor. Ancak bu koleksiyonlar, kullanıcılara özel oluyordu. Şimdiyse bu durum değişti. Instagram, artık birden çok kullanıcının ortak bir koleksiyon oluşturmasına imkan tanıyacak. Yapılan açıklamaya göre 250'ye kadar kullanıcı, ortak bir koleksiyonun parçası olabilecek.

Instagram'ın ortak koleksiyon özelliğini kullanmak oldukça kolay. Bir gönderiyi koleksiyona ekleyip ona isim verdikten sonra ayarlar bölümüne girip, kimlerin o koleksiyona dahil olacağına karar vermeniz gerekiyor. Daha sonra tüm kullanıcılar, ortak koleksiyona içerik eklemesi yapabilecekler.

Bu özellik ile ilgili bilinmesi gereken birkaç şey var. Koleksiyona gizli hesaptan eklenen bir gönderinin tüm kullanıcılar tarafından görüntülenmesi için, kullanıcıların söz konusu hesabı takip ediyor olmaları gerekecek. Öte yandan; kullanıcılar, oluşturdukları koleksiyonları bir başkası ile bağlantı veya DM yoluyla paylaşamayacak. Henüz dağıtım aşamasında olan özelliğin kısa bir süre içerisinde tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor.

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