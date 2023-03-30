Rus bürokrat Türkiye'de tatil yaptığı için görevden alındı! Yeni gelişme sonrası federasyonla karşı karşıya geldi!
Rusya'nın Kirov Vilayeti'nde seçim kurulu başkanının geçen yaz Türkiye'de yaptığı tatil başına iş açtı. Rusya'da dkkat çeken akılalmaz bir gelişme yaşandı.
Bir NATO ülkesinde tatil yapıldığının anlaşılması nedeniyle...
Maksim Finçenko adlı görevli "Bir NATO ülkesinde tatil yaptığının anlaşılması" nedeniyle görevinden uzaklaştırıldı.
Kommersant'a konuşan Finçenko, geçtiğimiz yaz Türkiye'de tatil yaptığını kabul etmekle birlikte seyahatten önce vilayet yönetimini bilgilendirdiği iddiasında. Eski seçim kurulu başkanı konuyu mahkemeye taşıyacağını söyledi.
Finçenko başka görevlilerin de Türkiye'de tatil yaptığını ima ederek "Piyango neden bana vurdu, anlamıyorum," şeklinde konuştu. Eski görevli kararın iç siyasetle ilgili olduğunu tahmin ettiğini dile getirdi.
Rusya Federasyonu Merkez Seçim Kurulu'nun bugün Maksim Finçenko'nun yerine yeni bir görevli ataması bekleniyor.(Turkrus)
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