  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu yalanları yayanlar cezasız kalmasın İşte sosyal medyadaki son palavra

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Yavuz Ağıralioğlu hakkında açıklama

Kulisleri sarsan bomba iddia! 'Muharrem İnce, bu akşam CHP ile anlaştığını...'

Aynı fırından çıkmış gibi… Organize ‘Yavuz Ağıralioğlu’ körlüğü! Alın size havuz medyası

Meral Akşener’e anladığı dilden cevap! ‘Bunu tonlarca ‘rezene çayı’ içerek…’

Sizce çöpe teslim ilçeyi kim yönetiyor? Fotoğrafa bak partiyi anla

PKK'nın umudu Kılıçdaroğlu ve seçim! Teröristler vali olarak atanacak... Listeler hazır

Milyonlar o tarihe kilitlendi! Başkan Erdoğan’ın yeni müjdesi…

Odatv HÜDA PAR'ı eleştireceğim derken büyük bir gafa imza attı. 17-25 aralıkta CHP'nin FETÖ kumpasına verdiği desteği unutarak HÜDA PAR'ı suçladı.

Hatay’da sokaklar Venedik’e döndü
Dünya Rus bürokrat Türkiye'de tatil yaptığı için görevden alındı! Yeni gelişme sonrası federasyonla karşı karşıya geldi!
Dünya

Rus bürokrat Türkiye'de tatil yaptığı için görevden alındı! Yeni gelişme sonrası federasyonla karşı karşıya geldi!

Yeniakit Publisher
2023-03-30 18:17:00 - 2023-03-30 18:17:31
Rus bürokrat Türkiye'de tatil yaptığı için görevden alındı! Yeni gelişme sonrası federasyonla karşı karşıya geldi!

Rusya'nın Kirov Vilayeti'nde seçim kurulu başkanının geçen yaz Türkiye'de yaptığı tatil başına iş açtı. Rusya'da dkkat çeken akılalmaz bir gelişme yaşandı.

Bir NATO ülkesinde tatil yapıldığının anlaşılması nedeniyle...

Maksim Finçenko adlı görevli "Bir NATO ülkesinde tatil yaptığının anlaşılması" nedeniyle görevinden uzaklaştırıldı.

Kommersant'a konuşan Finçenko, geçtiğimiz yaz Türkiye'de tatil yaptığını kabul etmekle birlikte seyahatten önce vilayet yönetimini bilgilendirdiği iddiasında. Eski seçim kurulu başkanı konuyu mahkemeye taşıyacağını söyledi.

Finçenko başka görevlilerin de Türkiye'de tatil yaptığını ima ederek "Piyango neden bana vurdu, anlamıyorum," şeklinde konuştu. Eski görevli kararın iç siyasetle ilgili olduğunu tahmin ettiğini dile getirdi.

Rusya Federasyonu Merkez Seçim Kurulu'nun bugün Maksim Finçenko'nun yerine yeni bir görevli ataması bekleniyor.(Turkrus)
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23