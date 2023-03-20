Teknoloji devi iflasın kıyısına geldi! Batma tehlikesiyle karşı karşıyalar

CNBC'nin haberine göre, uydu fırlatma şirketi Virgin Orbit "operasyonel bir duraklama" başlatmaya ve iskelet bir ekip dışında çoğu çalışanı ücretsiz izne çıkartmaya hazırlanıyor.

Bir sözcü yaptığı açıklamada, şirketin içinde bulunduğu mali yükü hafifletmek için yeni yatırımcılar aradığı ve "önümüzdeki haftalarda ileriye dönük operasyonlar hakkında bir güncelleme" vermeyi planladığı bildirildi.

SpaceX gibi şirketler, uydu yüklerini yörüngeye yerleştirmek için yerden ağır roketler fırlatmaya devam ediyor. Ancak Virgin Orbit, bir Boeing 747'nin kanadında yaklaşık 35.000 fit yüksekliğe kadar daha küçük roketler taşıyarak kullanılan yakıtı oldukça azaltabiliyor. Şirket bu yılın başlarında, İngiltere üssünden alçak Dünya yörüngesine dokuz uydu fırlatmaya da çalıştı. Ancak hatırlayacağınız üzere ne yazık ki görev, sonradan yapılan bir açıklamaya göre yerinden çıkmış bir yakıt filtresi nedeniyle başarısızlığa uğradı.

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Şirket, Aralık 2021'deki ilk çıkışından bu yana stoklarının hızla düştüğünü gördüğü için bu başarısız deneme, mevcut mali sorunların üstüne gelmiş oldu. Şirket herhangi bir gelir elde edemeyerek parasını başarısız bir denemede yaktığı için son mali çeyreğinde 49,2 milyon dolar zarar bildirdi.

Bu sorunlara rağmen bugüne gelinceye dek Virgin Orbit bir sonraki lansmanına doğru ilerliyor gibi görünüyordu. Bir sözcü geçen ay "Araştırmamız neredeyse tamamlandı ve gerekli modifikasyonla bir sonraki üretim roketimiz entegrasyon ve testin son aşamalarında" demişti.

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