Teknoloji devi IBM ve Google kuantuma 150 milyon dolar kaynak sağlayacak! Karar çıktı

ABD ve Japonya kuantum teknolojileri alanında hızla yükselen Çin'in önünde kalmaya çalışırken IBM ve Google, Chicago Üniversitesi ve Tokyo Üniversitesi'nde kuantum hesaplama araştırmaları için 150 milyon dolar kaynak sağlayacak.

Kuantum bilgisayarlar bir ilaç molekülünün vücut proteinleriyle nasıl etkileşime gireceğini veya pillerin atomik ölçekte nasıl çalıştığını modellemek gibi klasik bilgisayarların tek başına çözemediği sorunları çözmeye yardımcı olabilecekleri gerekçesiyle en popüler araştırma alanlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Çin şifreleme ve silah için kullanılacak malzemelerde olası uygulamalara sahip olan kuantum hesaplama alanına ciddi yatırımlar yaptı.

ABD’li araştırmacılar, Çin’deki laboratuvarların son zamanlarda genellikle devlet medyasında öne çıkarıldığı şekilde ilerleme gösterdiğini ve bazı alanlarda rekabetçi hale geldiklerini belirtti.

Öte yandan kuantum hesaplama uzmanları bu teknolojinin gerçek dünyada faydalar sağladığından emin olabilinmesi için daha fazla temel çalışmanın yapılması gerektiğine dikkat çekiyor.

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ABD tarafında ise müttefiklerine daha fazla güvenme ve ABD'de eğitim alarak ülkesine dönen Çinli öğrencilerle ilgili eleştiriler gelmeye başladı.

Çin büyük rakip

ABD-Japonya ortaklığı, güvenlik ve ekonomik büyüme ile ilgili sonuçlar verebilecek bilimsel araştırmalarla ilgili Çin ile aralarında Japonya ve Batı Avrupa ülkeleri gibi müttefiklerin de olduğu ABD liderliğindeki kamp arasında bölünmenin giderek derinleştiğine işaret ediyor.

ABD’nin Japonya Büyükelçisi Rahm Emanuel, “Birincil derecede öneme sahip araştırmalar için müttefiklerimize daha fazla güvenmeliyiz” açıklamasında bulundu.

Büyükelçi, yakın zamana dek ABD’nin Çinli öğrencilerin ileri bilimsel alanlarda ABD üniversitelerinde çalışmasına izin vermek konusunda çok gevşek davrandığını söylemişti. Emanuel konuyla ilgili, “Onları finanse ediyorduk. Sadece finanse etmekle kalmayıp ülkelerine dönüp bize karşı rekabet etmeleri için eğitim veriyorduk” ifadelerini kullanmıştı.

Tokyo Üniversitesi Başkan Yardımcısı Hiroaki Aihara, Çin’de kuantum hesaplama alanında gerçekleşen birçok ilerlemenin gizlilik içinde yürütüldüğünü söyledi. Aihara, “Onlar çok zorlu bir rakip” dedi.