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Siyaset Gürsel Tekin cumhurbaşkanı adayını tarif etti! ‘Büyük ihtimalle o gün açıklayacağız’
Siyaset

Gürsel Tekin cumhurbaşkanı adayını tarif etti! ‘Büyük ihtimalle o gün açıklayacağız’

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, partisinin cumhurbaşkanlığı adayına dair dikkat çeken mesajlar verdi. CHP'nin; Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu, Asya ve Afrika'daki gelişmelere hakim “çok kudretli” bir isimle seçmenin karşısına çıkacağını söyleyen Tekin, adayın Büyük Kurultay'da açıklanacağını duyurdu.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla program ve yeni üyeler için rozet töreni düzenlendi. Programa katılan CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, gündemdeki siyasi gelişmelerin yanı sıra partisinin cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BÜYÜK KURULTAY'I İŞARET ETTİ

Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin nasıl bir adayla yarışacağına ilişkin konuşan Tekin, adayın yalnızca parti tabanına değil daha geniş toplumsal kesimlere hitap edebilecek bir isim olacağını söyledi.

Tekin şu ifadeleri kullandı:

Öyle bir cumhurbaşkanı adayı olacak ki Türkiye'deki bütün sorunların üstesinden gelebilecek, çok kudretli ve aynı zamanda toplumsal muhalefeti bir arada tutabilecek. Bugünkü yeni Türkiye'ye, Orta Doğu'suna, Asya'sına, Afrika'sına vakıf olan çok kudretli bir cumhurbaşkanı adayı. Büyük olasılıkla, inşallah Sayın Genel Başkan'ın aklında. Büyük Kurultay'da cumhurbaşkanı adayımızı da açıklayacağız.

Tekin'in açıklamasıyla birlikte CHP'nin cumhurbaşkanlığı adayının açıklanacağı adres olarak Büyük Kurultay öne çıktı. Partiden adayın kimliğine ilişkin henüz bir isim açıklanmazken, Tekin'in “Sayın Genel Başkan'ın aklında” sözleri adaylık tartışmalarını yeniden hareketlendirdi.

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