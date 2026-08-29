Gürsel Tekin cumhurbaşkanı adayını tarif etti! ‘Büyük ihtimalle o gün açıklayacağız’

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla program ve yeni üyeler için rozet töreni düzenlendi. Programa katılan CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, gündemdeki siyasi gelişmelerin yanı sıra partisinin cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BÜYÜK KURULTAY'I İŞARET ETTİ

Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin nasıl bir adayla yarışacağına ilişkin konuşan Tekin, adayın yalnızca parti tabanına değil daha geniş toplumsal kesimlere hitap edebilecek bir isim olacağını söyledi.

Tekin şu ifadeleri kullandı:

Öyle bir cumhurbaşkanı adayı olacak ki Türkiye'deki bütün sorunların üstesinden gelebilecek, çok kudretli ve aynı zamanda toplumsal muhalefeti bir arada tutabilecek. Bugünkü yeni Türkiye'ye, Orta Doğu'suna, Asya'sına, Afrika'sına vakıf olan çok kudretli bir cumhurbaşkanı adayı. Büyük olasılıkla, inşallah Sayın Genel Başkan'ın aklında. Büyük Kurultay'da cumhurbaşkanı adayımızı da açıklayacağız.

Tekin'in açıklamasıyla birlikte CHP'nin cumhurbaşkanlığı adayının açıklanacağı adres olarak Büyük Kurultay öne çıktı. Partiden adayın kimliğine ilişkin henüz bir isim açıklanmazken, Tekin'in “Sayın Genel Başkan'ın aklında” sözleri adaylık tartışmalarını yeniden hareketlendirdi.