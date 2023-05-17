Dev şirket iflas etti: Duyurusu geldi! Dev enerji şirketinin iflası istendi, bir kayıp daha...

Zülfikarlar Holding’e bağlı Tesla Enerji Elektrik Üretim AŞ’nin iflası istendiği bildirildi. Sermayesi 280 milyon TL olan şirket, Sinop ve Kastamonu’da elektrik enerjisi üretimi yapıyor.

Antalya merkezli Konyaaltı İnşaat Hafriyat ve Altyapı Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., alacaklı olduğu iddiasıyla Tesla Enerji Elektrik Üretim Ticaret ve San. AŞ’ye karşı iflas talepli dava açtığı gelen haberler arasında.

İlgili davanın duruşması ise 27 Eylül’de yapılacak.

Elektrik üretimi yapıyordu!

İflası istenen Tesla Enerji, ağırlıklı olarak enerji sektöründe faaliyet gösteren Zülfikarlar Holding’e bağlı bir şirker. Şirket, Kastamonu ve Sinop’ta, hidroelektrik santral ve rüzgâr enerjisi üretimi yapıyor. TP Petrol Dağıtım AŞ ve Akdeniz Faktoring Hizmetleri AŞ de iflası istenen Zülfikarlar Holding’e bağlı faaliyet gösteriyor.



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