İşte araç içinden görüntüler! İETT faciasında kaza anı ortaya çıktı

ZEYTİNBURNU'da 2 kişinin öldüğü, 19 kişi de yaralandığı İETT otobüsü kazasının görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kazlıçeşme Mahallesi Kennedy Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sol şeritte ilerleyen 34 DCP 189 plakalı otomobilin sürücüsü R.S.F., sağdaki yol ayrımına girmek istedi. Bu sırada orta şeritte seyir halinde olan 34 HO 2588 plakalı İETT otobüsünü fark eden sürücü, manevrasını yarıda bırakarak yeniden kendi şeridine döndü. Otomobile çarpmamak için sağ şeride geçmek isteyen İETT otobüsünün sürücüsü A.G. ise aracın kontrolünü kaybetti. Otobüs, sitenin bahçe duvarına çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kazada Solmaz Karadoğan ile 1 kişinin daha hayatını kaybettiği belirlendi. Otobüs şoförü A.G.’nin ağır yaralandığı kazada, 18 yolcu da yaralandı. Kaza nedeniyle Kennedy Caddesi’nin yan yolundaki tüm şeritler trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından otobüs olay yerinden kaldırıldı.

KAZA ARAÇ İÇİ KAMERAYA YANSIDI

Kaza anı otobüsün araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin otobüsün önüne geçtiği ve bir süre sonra kendi şeridine döndüğü görülüyor. Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüsün kaldırama çıkarak site duvarına çaptığı anlar da görüntülerde yer alıyor. (DHA)