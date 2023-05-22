Teknoloji devi duyurdu: Herkes merakla bekliyordu! Xiaomi Civi 3'ün özellikleri ortaya çıktı! Elinde, cebinde taşıyacak

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, özellikle geliştirdiği akıllı telefonlarla adından söz ettiriyor. Çinli üretici, 2010'ların sonunda çıktığı akıllı telefon pazarında sadece birkaç yıl içinde tüm dünyayı etkisi altına almayı başardı. Xiaomi'nin popülerliğinin en büyük nedeni ise amiral gemisi markalara (Samsung, Apple) kıyasla daha uygun fiyatlı ve fiyatına göre oldukça üstün ve yenilikçi ürünler çıkarmasıydı.

Xiaomi'ye ilişkin bu değerlendirmenin ardından yeni çıkacak telefon modelinden bahsedebiliriz. Xiaomi bugün Civi 3 akıllı telefonunun lansman tarihini yayınladı. GSM Arena'nın haberine göre, teknoloji üreticisi Civi 3 modelini 25 Mayıs günü tanıtacak.

XIAOMI CIVI 3 RENKLERİ GÖRÜNDÜ

Çinli teknoloji devinin yeni telefon modelinin lansman tarihini açıklamasıyla birlikte Civi 3'ün bazı özellikleri de ortaya çıktı. Tasarıma odaklanan orta sınıf bu telefon dört farklı renk seçeneğiyle kullanıcılara sunulacak; gül moru, altın, nane yeşili, hindistan cevizi grisi.

Xiaomi Civi 3'ün render görselleri, OIS teknolojisine sahip 50 MP'lik bir ana arka kamerayla geleceğini ve Oreo şeklindeki kamera adasının altında dörtlü LED flaş olacağını ortaya koyuyor. İkinci kameranın ultra geniş açılı görüntüler için olacağını ve üçüncü kameranın muhtemelen bir portre lensi olacağını düşünüyoruz.

Öte yandan, Xiaomi, bu noktada teknik özellikler hakkında pek bir açıklama yapmadı. Telefonun en azından bu isim altında Çin dışında piyasaya sürülmesi pek mümkün görünmüyor.

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(Kaynak: GSM Arena)