Türkiye'den yeni dikkat çekici satın alma kararı, hamlesi geldi! Satın aldı, Türkiye'ye dolar yağacak

Henkel, Shiseido’nun Asya-Pasifik bölgesindeki profesyonel iş birimini satın aldığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Henkel Grup’un 2022 mali yılındaki satışları 22.397 milyar euro’ya ulaştı. Henkel 2023 mali yılında ise yüzde 1 ile 3 arasında organik satış büyümesi elde etmeyi bekliyor.

- Henkel CEO’su Carsten Knobel açıklamasında “Çok zorlu geçen 2022 yılında, kayda değer bir satış büyümesi ve güçlü bir kâr performansı elde ettik. Ham madde ve lojistik maliyetlerindeki ciddi artışı, daha yüksek fiyatlar ve devam eden verimlilik iyileştirmeleriyle kısmen telafi etmeyi başardık.

Bu durum, yaklaşık 22.4 milyar euro’luk yeni zirvesine ulaşan satışlarımıza ve 2.3 milyar euro’luk faaliyet kârımıza da yansıdı. İçinde bulunduğumuz mali yılda, iki iş birimimiz Yapıştırıcı Teknolojileri ve Tüketici Markaları ile daha da büyümeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Milliyetin aktardığı haberde: Şirketten yapılan açıklamaya göre, Henkel, Shiseido’nun Asya-Pasifik bölgesindeki Profesyonel iş birimini satın aldı ve premium kategorideki saç bakımı, renklendirme ve şekillendirme ürünleriyle piyasadaki konumunu güçlendirdiği aktarıldı.

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