TEKNOFEST'te Hack Karadeniz'in aranan hackerı Bakan Mustafa Varank çıktı

TEKNOFEST Karadeniz kapsamında düzenlenen ve bu yıl 5'incisi yapılan Hack Karadeniz Yarışması'nda katılımcılar, yazılımların güvenlik açıklarını bularak elde edilen ipuçlarıyla olası hackerlerin yerini tespit etmek için yarıştı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde yapılan Hack Karadeniz Yarışması'na 29 ülkeden 380 ekip katıldı. Çeşitli noktalardaki açıkları tespit edip ödülleri toplayarak finale kalan takımlar yarışma boyunca yoğun emek harcadı.

Amaçları "siyah hackerları" yakalamak olan Hack Karadeniz'in beyaz hacker takımları, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte hareket etti.

Siyah kıyafetler giyerek, bilgisayar başına geçtiler

Siyah hackerların telefonlarını takip ederek Zonguldak'ta bir kafede olduğunu belirleyen yarışmacılar, polislerle birlikte hücum bota binerek kafeye geldi.

Yarışmacılar, arkaları dönük siyah kapüşonlu kıyafetleri olan iki kişiyi bulduklarında, bu kişilerin Bakan Varank ile Başkan Ali Taha Koç olduğu sürpriziyle karşılaştılar.

Bakan Varank'ı karşılarında gören gençler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

"Bir siber güvenlik yarışmasını, fiziki yarışmayla birleştirdi"

Bakan Varank, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç'un bu sene dünyada da olmayan bir konsepti gerçekleştirdiğini belirterek şunları kaydetti:

"Bir siber güvenlik yarışmasını, fiziki yarışmayla birleştirdi. Buraya gelen finalist yarışmacılarımız ödüller toplamaya çalışarak, koşarak, efor sarf ederek de yarışmış oldular. Bugün finali gerçekleştirdik. Biz de aslında beyaz şapkalı hacker olmamıza rağmen bugün siyah şapkalarımızı takıp, senaryoda önceden belli ettiğimiz bir yeri hackliyormuşuz gibi yaparak yarışmaya dahil olduk. Arkadaşlarımız da bizlerin yerini önce ipuçlarını takip ederek, Türkiye'de geliştirilmiş yazılımlardaki zafiyetleri bularak daha sonra emniyet siber güvenlik dairemizle iş birliği yapıp telefonlarımızdan yerimizi tespit ederek buraya geldiler bizi buldular. Yarışmaya katılan herkesi tebrik ediyorum."

"Siber Vatan programıyla siber güvenlik alanında yetiştiriyoruz"

Bu yarışmaları, Türkiye'de siber güvenlik alanında farkındalık oluşturmak için düzenlediklerine dikkati çeken Varank, "Özellikle gençlerimizi yönlendirmek, o alanlarda insan kaynağımızı geliştirmek, genç kardeşlerimiz bu alanlara yönelsinler diye bu yarışmaları düzenliyoruz. Hack Karadeniz'i Zonguldak'ta yapmamızın bir sebebi daha var. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 'Siber Vatan' isimli bir organizasyon düzenliyor. Özellikle bu bölgede Bartın, Karabük ve Zonguldak'taki üniversitelerde okuyan genç kardeşlerimizi elektrik-elektronik, yazılım gibi alanlarda öğrenci olmasalar bile biz 'Siber Vatan' programıyla siber güvenlik alanında yetiştiriyoruz. Onlara dönük eğitim programları, farklı staj programları düzenliyoruz. O arkadaşlarımız da kendilerini bu alanlarda yetiştiriyorlar hem sektörde kalifiye eleman olarak çalışıyorlar hem de kendi şirketlerini kurarak siber güvenlik alanında faaliyet gösteriyorlar." ifadelerini kullandı.

"Hepsi gönlümüzde birinci"

Varank, BAKKA'nın düzenlediği "siber vatan" programında oluşan ortamı bu yarışmada kullandıklarını anlatarak, "Bu yarışmanın bütün ayaklarını 'siber vatan' programında eğitim alan genç kardeşlerimiz tasarladılar, hayata geçirdiler. Yarışmacı arkadaşlarımız da Türkiye'nin dört bir tarafından gelip bu yarışmalara katıldı. Biz kendilerini tebrik ediyoruz. Hepsi gönlümüzde birinci." değerlendirmelerinde bulundu.

TEKNOFEST Türkiye'nin uzay, havacılık, teknoloji ve bilimi sevdiren bir festival olduğunu belirten Varank, TEKNOFEST kuşağının, Türkiye'nin yeni başarı hikayelerini yazacağını, ülkenin geleceğini inşa edeceklerini vurguladı.

AA'ya göre Varank, onların önünü açmak için çalıştıklarını belirterek, Türkiye'nin gerçek hikayesinin bu gençlerin elinden çıkacağına inandıklarını bildirdi.

Bakan Varank, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ile Hack Karadeniz final etabına kalan 4 ülkeden 10 takım ve 38 yarışmacı arasında ilk 3'e giren "KırmızıMontluMadonna", "Yarayan Kana" ve "ChestnutHoney" takımlarına ödüllerini verdi.