TEKNOFEST'te Aziz Sancar sürprizi

Türkiye'nin ayakları yere basmayan festivali TEKNOFEST başladı. Birbirinden farklı sürprizlerin olduğu festivalde Türkiye'nin savunma sanayii araçları sahne alacak. Birçok yarışma ve etkinlik düzenlenecek. Festival pazar günü sona erecek.

TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerin de aralarında bulunduğu 72 paydaşın destekleriyle İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yarın başlayacak ve 26 Eylül'de sona erecek.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığının yönergeleri doğrultusunda gerçekleştirilecek festivale 45 bin takımda 200 binden fazla öğrenci başvurdu. İlk yıl 20 bin, ikinci yıl 50 bin, üçüncü yıl 100 bin kişinin katıldığı festivale bu sene rekor katılım bekleniyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) otomobili de bu sene TEKNOFEST'te yerini alacak. Ziyaretçilerin merakla beklediği Türkiye'nin Otomobili, festivalin gözde araçlarından birisi olacak. Birçok sürpriz ve renkli gösterinin olacağı TEKNOFEST'te yerli ve milli imkanlarla üretilen savunma sanayii araçları boy gösterecek. Akıncı ve Aksungur insansız hava araçları, Gökbey ve Atak helikopteri, Bayraktar TB2 ve Hürkuş TEKNOFEST'te dikkat çekiyor.

Aziz Sancar ödül verecek

Festivaldeki bir diğer sürpriz de Aziz Sancar olacak. Nobel ödüllü Türk bilim adamı Aziz Sancar TEKNOFEST'e katılacak. Teknoloji şampiyonlarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Sancar ödül verecek.

TEKNOFEST'e bu yıl Azerbaycan'dan yoğun bir katılım olması bekleniyor. Azerbaycanlı pilotlar tarafından kullanılan MIG-29 uçaklarının da katılımıyla İstanbul Boğazı semalarında Türk uçaklarıyla birlikte gösteri düzenlenecek.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne ilk kez katılacak.

Özellikle orman yangınlarının önlenmesi ve erken müdahale edilmesi konusunda yerli ve yabancı en güncel teknolojileri kullanan OGM, etkinlik alanında yer alacak standında TEKNOFEST ziyaretçilerini ağırlayacak.