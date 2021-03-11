TEKNOFEST Tarım Teknolojileri Yarışması’na başvurular sürüyor

Yarışmaya Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans ile doktora öğrencileri 15 Mart’a kadar müracaat edebiliyor. Etkinlikte tarıma güç katacak akıllı uygulamalar ve projeler değerlendirmeye alınıyor. Tarım Teknolojileri Yarışması’nda lise kategorisinde dereceye girenlere toplam 23 bin TL, üniversite ve üzeri seviyede dereceye girenlere ise toplam 30 bin TL ödül verilecek. Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını arttırmayı hedefleyen TEKNOFEST, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemeye devam ediyor. Gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin artırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için bu yıl ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 7 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği sağlanıyor. TEKNOFEST’te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlar ise 5 milyon TL’nin üzerinde ödülün sahibi olacak.