  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji TEKNOFEST Tarım Teknolojileri Yarışması’na başvurular sürüyor
Teknoloji

TEKNOFEST Tarım Teknolojileri Yarışması’na başvurular sürüyor

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında gerçekleştirilen Tarım Teknolojileri Yarışması’na başvurular devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 20:30:00 -
TEKNOFEST Tarım Teknolojileri Yarışması’na başvurular sürüyor

Yarışmaya Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans ile doktora öğrencileri 15 Mart’a kadar müracaat edebiliyor. Etkinlikte tarıma güç katacak akıllı uygulamalar ve projeler değerlendirmeye alınıyor. Tarım Teknolojileri Yarışması’nda lise kategorisinde dereceye girenlere toplam 23 bin TL, üniversite ve üzeri seviyede dereceye girenlere ise toplam 30 bin TL ödül verilecek. Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını arttırmayı hedefleyen TEKNOFEST, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemeye devam ediyor. Gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin artırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için bu yıl ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 7 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği sağlanıyor. TEKNOFEST’te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlar ise 5 milyon TL’nin üzerinde ödülün sahibi olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüs ona bulaşmıyor! Dünya bu adamı konuşuyor
Dünya

Koronavirüs ona bulaşmıyor! Dünya bu adamı konuşuyor

Pandemi süresince pek çok insan hastalığı fark etmeden atlattı. Bazıları atlattıktan sonra tekrar yakalanırken, bazılarıysa süper antikor de..
Facebook'un CEO'su 'ışınlanma' için tarih verdi
Teknoloji

Facebook'un CEO'su 'ışınlanma' için tarih verdi

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg milyonlarca insanın merak ettiği ışınlanma teknolojisinin hayatımızla buluşacağı tarihi açıklayarak, "10 sen..
Bakan Varank duyurdu! Son 1 ay kaldı
Gündem

Bakan Varank duyurdu! Son 1 ay kaldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çinli dev teknoloji markası Xiaomi’nin İstanbul Avcılar’daki akıllı telefon fabrikasını ziyaretin..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay