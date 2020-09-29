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Spor Teknik Direktör Mustafa Özer'den Eskişehirspor'a veda mesajı:
Spor

Teknik Direktör Mustafa Özer'den Eskişehirspor'a veda mesajı:

"Çok daha iyi yerlerde olmasını temenni ettiğim Eskişehirspor'umuza sonsuz başarılar diliyorum"

Yeniakit Publisher
2020-09-29 11:14:05 -
Teknik Direktör Mustafa Özer'den Eskişehirspor'a veda mesajı:

ESKİŞEHİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'daki görevinden ayrılan teknik direktörü Mustafa Özer, siyah-kırmızılı camiaya veda mesajı yayımladı.

Özer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Formasını futbolcu olarak terlettiğim ve aynı zamanda teknik direktörlüğü de nasip olan Eskişehirspor'daki görevimden ayrılmış bulunmaktayım. Çok daha iyi yerlerde olmasını temenni ettiğim Eskişehirspor'umuza sonsuz başarılar diliyorum."

Eskişehirspor'daki görevine 29 Aralık 2019'da başlayan Özer, siyah-kırmızılı takımla çıktığı 21 maçta 3 galibiyet, 13 mağlubiyet, 5 de beraberlik aldı.

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