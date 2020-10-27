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Spor Teknik direktör Mustafa Özer, Ankaraspor'da ilk antrenmanına çıktı
Spor

Teknik direktör Mustafa Özer, Ankaraspor'da ilk antrenmanına çıktı

Yeniakit Publisher
2020-10-27 21:43:15 -
Teknik direktör Mustafa Özer, Ankaraspor'da ilk antrenmanına çıktı

ANKARA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor'da, teknik direktör görevine getirilen Mustafa Özer ilk antrenmanına çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman öncesi saha kenarında Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu'nun da katılımıyla kurban kesildi.

Saha içerisinde teknik direktör Mustafa Özer’in kısa bir tanışma ve değerlendirme konuşmasının ardından çalışmalar başladı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, iki grup halinde yapılan 10 dakikalık tempolu koşuyla devam etti. İdmanın ikinci bölümünde çeşitli pas organizasyonlarında bulunan mavi-beyazlılar, dar alanda 3 takım halinde dönüşümlü olarak oynanan 7'ye 7 oyunla çalışmaları sonlandırdı.

Mustafa Özer'in yardımcılıklarını Cem Karaca, Turan Kaynar, Volkan Arat, Gönen Köse ve Necmi Keskin'in yapacağı belirtildi.

Ankaraspor, 31 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da deplasmanda Menemenspor ile karşı karşıya gelecek.

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