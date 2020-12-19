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Spor Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Spor

Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-19 09:53:53 -
Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ADANA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik direktörü Cüneyt Dumlupınar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Dumlupınar, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde oy kullandı.

Haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" fotoğrafını seçen Dumlupınar, spor kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol özlemi", yaşam kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen yavru carettalarla" başlıklı karelerine oy verdi.

Dumlupınar, fotoğraflarda emeği geçen AA personeline teşekkür etti.

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