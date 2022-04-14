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Yerel Tekneye eşlik eden yunus renkli görüntüler oluşturdu
Yerel

Tekneye eşlik eden yunus renkli görüntüler oluşturdu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde tur teknesine eşlik eden sevimli yunus, tekne gezisine katılan turistler tarafından görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2022-04-14 16:19:00 -
Tekneye eşlik eden yunus renkli görüntüler oluşturdu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde tur teknesine eşlik eden sevimli yunus, tekne gezisine katılan turistler tarafından görüntülendi.

Fethiye’nin dünyaca ünlü Ölüdeniz mevkii açıklarında bir yunus, tur yapan bir tekneye eşlik etti. Teknedekilere gösteri yapan sevimli yunus renkli görüntülerin yaşanmasına neden oldu.

 

Tekneye eşlik etti

Teknedeki turistler tarafından cep telefonu ile görüntülenen yunus, bir süre tekneye eşlik ettikten sonra gözden kayboldu.

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