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Dünya Teknede en az 30 çürümüş ceset bulundu
Dünya

Teknede en az 30 çürümüş ceset bulundu

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Teknede en az 30 çürümüş ceset bulundu

Senegal açıklarında bir teknede en az 30 çürümüş ceset bulundu. Donanma devreye girdi.

Senegal açıklarında bir teknede en az 30 çürümüş ceset bulundu. Donanma devreye girdi.

Senegal açıklarında bir teknede en az 30 çürümüş ceset bulunduğu açıklandı. Donanma, başkent Dakar'ın 70 km açığında sürüklenen ahşap bir tekneden haberdar edildi ve tekne limana getirildi.

BBC'deki habere göre yetkililer, cesetlerin ileri derecede çürümüş olması nedeniyle kurtarma ve kimlik tespit işlemlerinin hassas bir şekilde sürdürüldüğünü belirtti.

Son dönemde, Senegal’den İspanya’nın Kanarya Adaları’na göç edenlerin sayısında artış yaşanırken, Atlantik Okyanusu’nda 1.500 km’den fazla süren bu tehlikeli yolculukta birçok göçmen hayatını kaybediyor.

Ağustos ayında da Dominik Cumhuriyeti açıklarında 14 çürümüş ceset bulunmuştu. Senegal hükümeti, yasa dışı göçle mücadele için 10 yıllık bir plan açıkladı. Göçmenler her yıl yoksulluk, çatışma ve işsizlikten kaçmak amacıyla bu tehlikeli yolculuğa çıkıyorlar.

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