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Dünya Tekne battı 8 kişi öldü
Dünya

Tekne battı 8 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2024-01-16 15:03:00 -
Tekne battı 8 kişi öldü

Nijerya'nın Niger eyaletinde, yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya'nın Niger eyaletinde, yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya'da, Acil Durum Yönetimi Ajansı (SEMA) Niger Eyaleti Halkla İlişkiler Sorumlusu İbrahim Hussain, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 100 yolcu taşıyan teknenin Niger Nehri'nde alabora olduğunu belirtti. Hussain, kazanın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında, 5'i kadın 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını kaydetti.

Bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Hussain, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.

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