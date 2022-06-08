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Gündem Tekmelediği Kur’an’ı şimdi öptü, özür diledi!
Gündem

Tekmelediği Kur’an’ı şimdi öptü, özür diledi!

Antalya'nın Serik ilçesinde Kur'an-ı Kerim'e tekme atarak büyük saygısızlık yapan lise öğrencisi, kendini savunarak özür diledi.

Yeniakit Publisher
2022-06-08 21:53:00 - 2022-06-08 21:56:45

Antalya’da kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e tekme atarak büyük tepki çeken lise öğrencisi, çektiği video ile Kur’an-ı Kerim’i öperek kendini savundu. Genç, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasına ve oluşan tepki sonrasında, “Kur’an-ı Kerim olduğunu bilmeyerekten vurdum. Yaptığımdan aşırı pişman ve üzgünüm. Herkesten özür dilerim” dedi.

Kur'an'a tekme atıp sosyal medyada yayınladılar

Antalya'nın Serik ilçesindeki bir lisede, öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısız eylemi kamuoyunu ayağa kaldırdı. Sınıftaki öğrencilerden birisi elindeki Kur'an'ı havaya fırlatırken diğeri de tekme attı. Öğrenciler bu anları sosyal medyada yayınladı.

Özür diledi

Kutsal kitabımıza saygısızlık yaparak tekme atan lise öğrencisi çektiği bir video ile kendini savundu. Eline Kur’an-ı Kerim alarak öpüp başına koyan genç, “Selamünaleyküm Müslüman kardeşlerim. Sosyal medyada yayınlanan Kur-an’ımıza hakaret olan görüntünün futbol hevesim olmasıyla arkadaşımın bana bir anda atmasından dolayı refleksi olarak yemin ederim ki istek dışı Kur-an’ı Kerim olduğunu bilmeyerekten vurdum. Yaptığımdan aşırı pişman ve üzgünüm. Herkesten özür dilerim” sözlerine yer verdi.

Kur'an-ı Kerim'e tekme atmışlardı! Arka planında onlar mı var?
Kur'an-ı Kerim'e tekme atmışlardı! Arka planında onlar mı var?

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Kur'an-ı Kerim'e tekme atmışlardı! Arka planında onlar mı var?

'Çare yeniden İslam'
'Çare yeniden İslam'

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'Çare yeniden İslam'

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Yorumlar

A.bilen

Umarız bu gencın doyledikleri dogrugru ulsun şayet kasten yapmışsa bile samimi bir şekilde tövbe ederse Allah tevbeleri kubul edendir bu gencide af edecektir.ona yakışanda budur.Beşer şaşar hatssını anlayınca tevbe edip rabbıne koşar.Tarih boyunca Allaha kafa tutanlar hep h helak olmuşlar.muvaffak olamamıştır.günahın telafisi samimi tövbedir

Vatanperver

Umariz öyledir sana onu atan suçlu ama seninde kitablara saygi duyman gerekmez mi idi ecdad agaca ayak uzatmazdi kağidi yere atmazdi bu edp sizden ali di siz suçlu deilsiniz mufradqt bozuk deişmeli islami olmali falbright mufredatindan gençlik kurtarilmali
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