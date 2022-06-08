Tekmelediği Kur’an’ı şimdi öptü, özür diledi!

Antalya’da kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e tekme atarak büyük tepki çeken lise öğrencisi, çektiği video ile Kur’an-ı Kerim’i öperek kendini savundu. Genç, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasına ve oluşan tepki sonrasında, “Kur’an-ı Kerim olduğunu bilmeyerekten vurdum. Yaptığımdan aşırı pişman ve üzgünüm. Herkesten özür dilerim” dedi.

Kur'an'a tekme atıp sosyal medyada yayınladılar

Antalya'nın Serik ilçesindeki bir lisede, öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısız eylemi kamuoyunu ayağa kaldırdı. Sınıftaki öğrencilerden birisi elindeki Kur'an'ı havaya fırlatırken diğeri de tekme attı. Öğrenciler bu anları sosyal medyada yayınladı.

Özür diledi

Kutsal kitabımıza saygısızlık yaparak tekme atan lise öğrencisi çektiği bir video ile kendini savundu. Eline Kur’an-ı Kerim alarak öpüp başına koyan genç, “Selamünaleyküm Müslüman kardeşlerim. Sosyal medyada yayınlanan Kur-an’ımıza hakaret olan görüntünün futbol hevesim olmasıyla arkadaşımın bana bir anda atmasından dolayı refleksi olarak yemin ederim ki istek dışı Kur-an’ı Kerim olduğunu bilmeyerekten vurdum. Yaptığımdan aşırı pişman ve üzgünüm. Herkesten özür dilerim” sözlerine yer verdi.