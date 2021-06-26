  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakan Koca açıkladı! İşte dün yapılan aşı sayısı
Trump için kritik hafta
Hatalı maske kullanımı göze zarar veriyor
Suudi Arabistan'dan getirildi! Malatyaspor bombayı patlattı
Spor Teklife sıcak bakıyor... Emre Belözoğlu'na milli görev!
Spor

Teklife sıcak bakıyor... Emre Belözoğlu'na milli görev!

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, "Birlikte çalışalım" teklifi sunduğu Emre Belözoğlu'nun, bu teklife sıcak baktığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-26 11:35:00 - 2021-06-26 11:38:34
Teklife sıcak bakıyor... Emre Belözoğlu'na milli görev!

Fenerbahçe'de son 10 hafta teknik direktör olarak görev yaptıktan sonra Başkan Ali Koç tarafından yola devam edilmeme kararı alınan Emre Belözoğlu, A Milli Takım'ın teknik kadrosuna katılıyor.

Sarı-lacivertlilerle yolları ayırdıktan sonra Çeşme'de tatil yapan Belözoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile bir araya geldi.

Güneş, Belözoğlu'na, "Seninle çalışmak istiyorum. Dünya Kupası yolculuğunu beraber yapalım" dedi. Bu teklife Emre Belözoğlu sıcak baktı.

Önümüzdeki hafta Ay-Yıldızlı ekibin patronu ile bir görüşme daha yapacak olan 40 yaşındaki çalıştırıcı, son kararını açıklayacak. Bu arada Şenol Güneş'in, ekibine bir ismi daha katacağı öğrenildi.

Kaynak: Fotomaç

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay