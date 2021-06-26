Teklife sıcak bakıyor... Emre Belözoğlu'na milli görev!
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, "Birlikte çalışalım" teklifi sunduğu Emre Belözoğlu'nun, bu teklife sıcak baktığı belirtildi.
Fenerbahçe'de son 10 hafta teknik direktör olarak görev yaptıktan sonra Başkan Ali Koç tarafından yola devam edilmeme kararı alınan Emre Belözoğlu, A Milli Takım'ın teknik kadrosuna katılıyor.
Sarı-lacivertlilerle yolları ayırdıktan sonra Çeşme'de tatil yapan Belözoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile bir araya geldi.
Güneş, Belözoğlu'na, "Seninle çalışmak istiyorum. Dünya Kupası yolculuğunu beraber yapalım" dedi. Bu teklife Emre Belözoğlu sıcak baktı.
Önümüzdeki hafta Ay-Yıldızlı ekibin patronu ile bir görüşme daha yapacak olan 40 yaşındaki çalıştırıcı, son kararını açıklayacak. Bu arada Şenol Güneş'in, ekibine bir ismi daha katacağı öğrenildi.
Kaynak: Fotomaç