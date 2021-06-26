Teklife sıcak bakıyor... Emre Belözoğlu'na milli görev!

Fenerbahçe'de son 10 hafta teknik direktör olarak görev yaptıktan sonra Başkan Ali Koç tarafından yola devam edilmeme kararı alınan Emre Belözoğlu, A Milli Takım'ın teknik kadrosuna katılıyor.

Sarı-lacivertlilerle yolları ayırdıktan sonra Çeşme'de tatil yapan Belözoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile bir araya geldi.

Güneş, Belözoğlu'na, "Seninle çalışmak istiyorum. Dünya Kupası yolculuğunu beraber yapalım" dedi. Bu teklife Emre Belözoğlu sıcak baktı.

Önümüzdeki hafta Ay-Yıldızlı ekibin patronu ile bir görüşme daha yapacak olan 40 yaşındaki çalıştırıcı, son kararını açıklayacak. Bu arada Şenol Güneş'in, ekibine bir ismi daha katacağı öğrenildi.

Kaynak: Fotomaç