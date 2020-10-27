Tekirdağlı Kıbrıs Barış Harekatı gazisi İslam Yıldız son yolculuğuna uğurlandı
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi 67 yaşındaki İslam Yıldız'ın cenazesi toprağa verildi.
Evli ve 4 çocuk babası Yıldız, kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yıldız'ın hastaneden alınan Türk bayrağına sarılı naaşı, Bahçeağıl Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.
Burada düzenlenen askeri tören sonrası İslam Yıldız, Bahçeağıl Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Törene, Yıldız ailesinin yanı sıra Kapaklı Kaymakamı Bülent Hamitoğlu, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Kapaklı Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Fevzi Bayram ve vatandaşlar katıldı.