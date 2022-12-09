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Yerel Tekirdağ'daki kreşte şiddet! Öğretmen şiddeti görüntülerine soruşturma: 'Uyumayan çocukları bağlıyor'
Yerel

Tekirdağ'daki kreşte şiddet! Öğretmen şiddeti görüntülerine soruşturma: 'Uyumayan çocukları bağlıyor'

Şok iddia! Özel Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Tekirdağ'daki kreşte şiddet görüntülerine soruşturma: Kapaklı'da Özel ÇOSB Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde çocuklara şiddet uygulayan öğretmenlerden sonra kreş idarecileri de görevden alındı.

Yeniakit Publisher
2022-12-09 15:57:00 - 2022-12-09 16:02:53
Tekirdağ'daki kreşte şiddet! Öğretmen şiddeti görüntülerine soruşturma: 'Uyumayan çocukları bağlıyor'

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Özel ÇOSB Kreş ve Gündüz Bakımevi’ndeki kreşte çocuklarının şiddete maruz kaldığını ortaya çıkarttı.

Geçtiğimiz aylarda 3-4 yaş grubu çocukların gittiği kreşe çocuğunu gönderen anne E.E., iddiaya göre D.E. adlı kızının evde bebeğiyle oynadığı esnada, bebeğinin ellerini kurdeleyle arkadan bağlayarak uyutmaya çalışmasını garipsemesi üzerine çocuğuna, “Kızım neden bebeğine böyle davranıyorsun” diye sordu.

"Uyumayanları öğretmenlerimiz böyle uyutuyor”

İHA'nın haberine göre kızından, “Uyuması lazım” cevabını alan anne, “Neden böyle yapıyorsunuz” sorusuna ise “Kreşte uyumayanları öğretmenlerimiz böyle uyutuyor” cevabını aldı.

Hangi öğretmenin böyle yaptığını sorması üzerine kızından “S. öğretmenim, B. öğretmenim” cevaplarını alan anne E.E., “Peki kimlere yapıyor” sorusuna ise “Arkadaşlarıma” cevabını alınca kreşte bulunan velilerin oluşturdukları WhatsApp grubu üzerinden diğer bazı velilere ulaştı.

Veliler konuyu birbirlerine danıştı
E.E., kendisini arayarak kızının davranışlarında bir değişiklik olup olmadığını sorması üzerine bir başka veli F.B.A. da iddiaya göre, kızıyla kreş hakkında konuştuğu esnada kızının uyuma ile bölümü anlatırken, arkadaşlarının da yatarken kalkmamaları için ellerinin arkadan bağlanarak uyutulduğunu söylemesi üzerine diğer velilerle iletişime geçti.

Yaklaşık 250 öğrencinin bulunduğu kreşte, 20 kişilik sınıfta bu şekilde 7 velinin varlığını belirlemesinin ardından önce kreş yöneticileriyle görüşme talebinde bulunan veliler, buradan olumlu cevap alamayınca çareyi ÇOSB yönetiminde aradılar.

Savcılığa giderek şikayetçi oldular
Buradan da ‘böyle bir şeyin söz konusu olamayacağı, kreşten çok memnun değillerse öğrencilerini alabilecekleri’ cevabını alan veliler, kreşin Haziran, Temmuz ve Ağustos 2022 tarihlerine ait güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi talebinde bulundu. İddiaya göre velilerin talebini reddeden kreş yönetimi, bu veliler ve çocuklarını kreşle ilişkisini keserek, bunu mail yoluyla velilere bildirdi.

 

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