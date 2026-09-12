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Yerel Tekirdağ’da yakalandı Elazığ’da tezgaha çıktı
Yerel

Tekirdağ’da yakalandı Elazığ’da tezgaha çıktı

Yeniakit Publisher
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Elazığ'da balıkçı tezgahına indirilen 134 kilogramlık dev orkinos, kilogramı 500 liradan dilimlenerek satışa sunuldu.

Deniz ve tatlı su balıkçılığı sezonunun açılmasıyla birlikte Elazığ'daki balık tezgahları şenlendi. Elazığ'da balıkçı Ramazan Erdoğan, Saroz Körfezi'nde avlanan 2 metre boyunda ve 134 kilo ağırlığındaki dev orkinosu tezgahında sergilemeye başladı. Sezonun en büyük balıklarından biri olan orkinos, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Protein ve omega-3 bakımından oldukça zengin olan dev balık, kilogramı 500 liradan dilimlenerek satışa sunulacak.

Yeni sezonun bereketiyle başladığını belirten balıkçı esnafı Ramazan Erdoğan, Saroz Körfezi'nden Elazığ'a getirilen orkinosun yüksek besin değerine dikkat çekti. Erdoğan, balığın protein ve omega-3 açısından oldukça zengin ve sağlığa son derece faydalı bir tür olduğunu vurguladı.

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