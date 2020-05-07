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Aktüel

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-07 12:41:27 -
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da bir araçta bin 475 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Süleymanpaşa ilçesindeki TOKİ uygulama noktasında durdurdukları 34 NF 8820 plakalı otomobilde yaptıkları aramada bin 475 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan N.A, B.K ve B.Ç.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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