Tekirdağ’da "uçan fare" mesaisi! Kedilerin dronla imtihanı gülümsetti

Tekirdağ'da havalanan dron kedilerin merakını cezbedince ortaya hem ilginç hem de gülümseten görüntüler çıktı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde görüntü almak amacıyla havalandırılan dron, bölgede bulunan kedilerin dikkatini çekti. Havada bir süre uçan dronu dikkatle izleyen kediler, uzun süre cihazın hareketlerini takip ederek adeta pusuya yattı. Bir süre sonra yere inmeye başlayan dronu gözüne kestiren kediler, cihazın peşinden yürümeye başladı. Yere yaklaşan dronun etrafını saran kediler, hareket eden pervaneli cihazı adeta fare zannederek yaklaşmaya çalıştı. Bazı kedilerin temkinli şekilde yaklaşması, bazılarının ise hızlı hamleler yapmaya çalışması renkli görüntüler oluşturdu.

Dron yere inerken kedilerin cihazın etrafında dolaşarak meraklı bakışlarla incelemesi ve peşinden gitmesi kameralara yansıdı. Ortaya çıkan görüntüler izleyenleri gülümsetti.