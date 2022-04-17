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Yerel Tekirdağ'da sağanak yağış
Yerel

Tekirdağ'da sağanak yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarından sonra Tekirdağ’da sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-17 17:38:00 -
Tekirdağ'da sağanak yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Tekirdağ için yapılan uyarıların ardından sağanak yağış sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Sağanak yağışın gün içerisinde ara ara şiddetini artırması ile sokak aralarında su birikintileri oluştu. Dışarıya hazırlıklı çıkan vatandaşlar şemsiyesini açıp yoluna devam ederken, hazırlıksız çıkan vatandaşlar sığınacak yer aradı.

Sağanak yağış sebebiyle Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi sokaklarının diğer günlere oranla daha sakin olduğu gözlendi.

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