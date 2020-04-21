Tekirdağ'da saatte 600 N-95 maske üretilebilecek

TEKİRDAĞ (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonucu, Tekirdağ Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretilen N95 maske makinesiyle, seri üretime geçiliyor.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında mesleki ve teknik Anadolu liselerinde üretim kapasitesini harekete geçiren Milli Eğitim Bakanlığı, bu kapsamda temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerinden maske üretimine, tek kullanımlık önlük ve tulumdan yüz koruyucu siperliklere kadar çok çeşitli ürünlerin seri üretimine geçti.



Bu kapsamda Tekirdağ Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretilen maske makinesi ile artık N95 standardında maske üretimi için çalışmalar tamamlandı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, maske üretim atölyesini ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Vali Yıldırım, burada yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadelenin devam ettiğini söyledi.

Bu kapsamda Tekirdağ'da da çalışmalar yapıldığını belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"Öğretmen arkadaşlarımız N-95 maske üretebilmek için önce makineyi ürettiler ardından yazılımla beraber maske üretimine geçtiler. Arkadaşlarımıza inanıyoruz, saatte 600 N-95 maske üretimi yapılacak. Dünyanın pek çok ülkesinde maske ve cihaz konusu tartışılırken, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, kendilerini gelişmiş ülke olarak gören ülkelere yardımcı oluyoruz, bu çok önemli. Birçok tıbbi malzemeyi ihtiyaç sahibi ülkelere gönderdik."

Vali Yıldırım, sosyal izolasyon konusunda da vatandaşları uyararak alınan tedbirlere herkesin uymasını istedi.

Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş ise güzel bir Ar-Ge çalışması sonucu gece gündüz çalışarak başarıya ulaştıklarını, günlük 4 bin 800 maske üretmeyi planladıklarını kaydetti.



Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Murat Kıroğlu da ikincisini yapacakları N95 maske makinesiyle üretimi daha da artıracaklarını dile getirdi.







