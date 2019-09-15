0553 313 94 23

Tekirdağ’da orman yangını: Yüzlerce dönüm alan kül oldu

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde ormanda başlayan yangın anıza sıçradı.

15 Eylül 2019 Pazar 12:22
Tekirdağ’da orman yangını: Yüzlerce dönüm alan kül oldu

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde ormanda başlayan yangın anıza sıçradı. 500 dönüm alanın zarar gördüğü yangın güçlükle kontrol altına alındı.


Malkara’nın Gönence Mahallesi kırsalı ormanlık alanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, tarlalara ve eski çöplük alanına da sıçradı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ve orman itfaiyesi ekibi, yangına müdahale etti. Büyük bir alana yayılan alevler, ekiplerin yoğun çabası sonucu güçlükle kontrol altına alındı.



"Yazıktır, günahtır"


Yangına büyük üzüntü duyduğunu dile getiren Gönence Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Ayten, “Kocaman orman tutuşmuş, arkadaşlarımız canla başla söndürmeye çalışıyor. 3 gün önce de aynı olayı yaşadık. Bu sefer daha büyük bir yangın. Burada canlılar var, ağaçlar var, yazıktır, günahtır. Biz de telaş içinde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Burasını bilerek yakan varsa cezasını çekecektir. Yapan varsa aklını başına toplasın” dedi.


Muhtar Ayten, 200 dönüm ormanlık alanın yanı sıra 300 dönüm de anızın yandığını ifade etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 12:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emre'siz Fenerbahçe, Alanyaspor'a karşı hazır
    1. Emre'siz Fenerbahçe, Alanyaspor'a..
    2. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    3. Galatasaray'dan birlik mesajı
    4. Sadakataşı Derneği aralıksız..
    5. Teknofest 2019 ne zaman başlıyor?..
    6. Yaralı teröriste ilk yardım..
    7. ‘Allah’a, O’nu görüyormuşçasına ibâdet..
    8. Rahime anneden PKK'lı hainlere mesaj:..
    9. Özel sporcular havuza giriyor
    10. Kütahya’da orman yangını
    11. "Koleksiyonların kamusal birikimler..
    12. Rus yapımı Su-35 savaş uçağı..
    13. Babaannesini öldüren genç polise..
    14. İnfak’tan ne anlıyoruz?
    15. Alfa Romeo'nun efsane yarış modeli 33..
    16. Kartal’da marketten silahlı gasbın..
    17. Galatasaray camiası kahvaltıda..
    18. Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası..
    19. Bakü'nün kurtuluşunun 101. yıl dönümü
    20. Egeli yaş meyve sebze ihracatçıları,..
    21. AK Parti’den esnafa ziyaret
    22. Meksika'da poşetlenmiş insan..
    23. Başakşehir Roma maçını şifresiz veren..
    24. Din ve ekonomi
    25. Giresun’a Tayvanlı gelin
    26. Dünya Güreş Şampiyonası
    27. “Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür”
    28. Getafe Trabzonspor maçını şifresiz..
    29. Cüneyt Çakır, Chelsea-Valencia maçını..
    30. FETÖ'nün "mahrem abisi" polise zor..
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir
    “Feyzioğlu’nun eşi kapandı, bakalım hangi bakanlık verilecek” mesajına sert tepki!
    “Feyzioğlu’nun eşi kapandı, bakalım hangi bakanlık verilecek” mesajına sert tepki!