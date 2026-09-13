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Spor Batı Karadeniz derbisi öncesi ortalık karıştı!
Spor

Batı Karadeniz derbisi öncesi ortalık karıştı!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Batı Karadeniz derbisi öncesi ortalık karıştı!

Zonguldakspor ile Karabük İdmanyurdu arasında oynanacak TFF 3. Lig karşılaşması öncesinde stadyum çevresinde iki takım taraftarları karşı karşıya geldi. Büyüyen kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

TFF 3. Lig’de Zonguldakspor ile Karabük İdmanyurdu’nu karşı karşıya getirecek Batı Karadeniz derbisi öncesinde tansiyon yükseldi.

 

Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nda bugün saat 16.30'da başlayacak olan Batı Karadeniz derbisi öncesinde karşılaşan taraftar grupları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine bölgede hazır bekleyen emniyet güçleri olaylara anında müdahale etti.

 

Polis ekipleri, birbirine giren taraftar gruplarını kalkanlar ve biber gazı kullanarak ayırdı. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle olaylar daha fazla büyümeden yatıştırılırken, stadyum ve çevresindeki güvenlik önlemleri artırıldı.

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