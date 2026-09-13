'İyilik Var: Türkiye Gönüllülük Programı' artık devrede

Murat Alan İstanbul

İstanbul’da düzenlenen “İyilik Var: Türkiye Gönüllülük Programı”nın tanıtım töreninde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, toplumsal dayanışmayı artırmak ve asırlık Ahilik geleneğini dijital çağla buluşturmak amacıyla hazırlanan web sitesi ile mobil uygulamanın erişime açıldığını duyurdu.

Göktaş, “İyilik Var” platformunun 86 milyon vatandaşla buluştuğunu dile getirerek, bu anlamlı çalışmanın hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Köklü İyilik Anlayışı İhtiyaç Sahiplerine Uzanıyor

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan’a katılımı ve desteği için teşekkür eden Göktaş, Türk milletinin dayanışmayı, paylaşmayı ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi esas alan köklü bir iyilik anlayışına sahip olduğunu belirtti.

Sosyal devlet anlayışlarının, vatandaşların ihtiyaç duydukları her anda yanlarında olmayı, insanı koruyup güçlendirmeyi ve kimseyi geride bırakmamayı esas aldığını anlatan Göktaş, bu anlayışın en güçlü öncüsünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

Göktaş, şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sosyal devletimizi her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Bakanlık olarak, doğumdan yaşlılığa kadar hayatın her döneminde vatandaşlarımızın yanında yer alıyoruz. Kadınların güçlendiği, çocukların güvenle büyüdüğü, yaşlıların huzur içinde yaşadığı, engelli bireylerin hayata tam ve eşit katıldığı, daha güçlü bir Türkiye için çalışıyoruz. Şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin her zaman yanında olduğumuz bir geleceği hep birlikte inşa ediyoruz çünkü biliyoruz ki insanın bazı ihtiyaçları sadece maddi imkanlarla karşılanamaz.

Platformu üç güçlü kavram üzerine kurduk

Bazen bir büyüğümüzün ihtiyacına koşan bir dosttur, bazen bir çocuğumuzun ihtiyacı, elinden tutacak ve ona güven verecek bir yol arkadaşıdır, bazen de ona yuvasını ve gönlünü açacak, sevgiyle büyümesine eşlik edecek bir koruyucu ailedir, bazen engelli bir kardeşimizin ve ailesinin ihtiyacını, hayatını kolaylaştıracak küçük bir destektir.”

Nice güzel örneklerin görünür olmadığına dikkati çeken Göktaş, “’İyilik Var’, tam da bu düşünceden doğdu. Platformumuzun yol haritasını şu üç güçlü kavram üzerine kurduk: Görünür kılmak, buluşturmak, çoğaltmak çünkü görünür olan iyilik, toplumun ortak vicdanını harekete geçirir. Paylaşılan tecrübe, bugünün emeğini yarının imkanı haline getirir. Bir kişinin başlattığı iyilik, bir başkasına ilham olur, bir gönülden diğer bir gönüle ulaşır” ifadelerini kullandı. “Platformumuzun en özel adımlarından biri de ‘İyilik Kapısı’ olacak. 81 ilimizde esnafımız, ürünlerini, hizmetlerini ve uzmanlıklarını ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla buluşturacak. Böylece asırlık Ahilik geleneğimiz, dijital çağın imkanlarıyla mahallelerimizde yeniden hayat bulacak. Vatandaşlarımız, yürütülen tüm çalışmalardan haberdar olacak. Bir yerde başlayan güzel bir hareket, başka yerlere ilham olacak, iyilik çoğalacak.”