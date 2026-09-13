Kamunun kaynakları YP’li başkanların uçkurlarına akıyor! Bas bas paraları metrese!

Buğra Kardan İstanbul

Tarihte görülmemiş hırsızlıklara, yolsuzluklara, arsızlıklara imza atan YP/CHP’li başkanların kirli paraları ise metreslere gitti. YP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Namusuna namusum kadar kefilim” diyerek kol kanat gerdiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın milyonlarca lirayı sevgililerine akıtmasına tepkiler dinmeden Seferihisar ve Menderes’te benzer skandalların patlak vermesi gündeme bomba gibi düştü. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in metresi Sultan Acar için heba ettiği paralar, ödediği icra borçları dudakları uçuklatırken ‘Azgın Boğa’ lakaplı Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in yasak aşk yaşadığı kadınlara yaptığı kıyaklar “Bu kadar da olmaz” dedirtti.

ÖFKELİ TOPLUM AĞIR CEZA İSTİYOR

Özel’in öve öve bitiremediği, İçişleri Bakanlığı’na lâyık gördüğü Çiçek’in sevgililerini ve yakınlarını ihya etmesiyle sabrı taşan toplumdan “Halkın paralarını uçkura harcayan başkanlara en ağır yaptırım uygulansın” feryadı yükseldi. Akit’e konuşan 20. Dönem DYP Manisa Milletvekili ve Yolsuzlukla Mücadele Derneği Kurucu Başkanı Tevfik Diker ise, şunları söyledi: “YP/CHP’li başkanların belediyenin paralarını sevgililerine yedirmeleri kabul edilemez, çok tiksindiricidir. Temiz siyasete geçmek gerekmektedir. Bunun için belediyeler emin ehil ellere bırakılmalıdır. Aday belirleme sistemi yeniden ele alınmalıdır. Özel’in kefil olduğu başkanların sevgililerine paralar ve hediyeler yolladıkları, yakınlarını kayırdıkları aşikâr. Özel’le ilgili iddialar da belli. Bir Manisalı olarak tüylerim diken diken oluyor, kusasım geliyor. Bu gidişata ‘Dur’ denmeli. Belediye paralarını sevgilileriyle yiyenlere büyük bedeller ödetilmeli, siyasetten yasaklanmalı.”

İPLİKLERİ PAZARA ÇIKTI

Araştırmacı-Yazar Cengiz Alçayır da şunları ifade etti: “Bir değil, iki değil, üç değil. Rüşvet ve yolsuzluğun kol gezdiği YP/CHP’li belediyelerde sevgili skandalları mantar gibi patlıyor. Bunların döneminde milletin parası kişisel zevklere, fantezilere, otel odalı o adreslerdeki şeye döndü. Sevgililerin analarını, babalarını, baldızlarını işe almakmış. Lüks arabalar, evler çekmekmiş. İşin içinde uyuşturucu, kadın, fuhuş, VIP tatiller falan tercih etmiş olması bunların hizmetle alâkalarının bulunmadığını gösteriyor. Nihayetinde yanlış yapanın yanına kâr kalmaz. Hesap sorulur. Cezayı bilmem ama belediyeleri yağmalayan, halkın paralarını sevgililerine akıtanlar unutulmayacak. Toplum vicdanı, ahlâkı bunları her gün mahkûm eder. Artık medyası da sol medya da bunların savunulacak hiçbir yanı kalmadığını anladı. Belli ki mızrak çuvala sığmıyor. Bu isimlerin büyük bölümü yönettiği kentin namusunu da ahlâkını da ayaklar altına almış vaziyette. Hala utanmadan şehir şehir dolaşarak milleti kandırmaya çalışıyorlar. Siyaset hiçbir zaman bu kadar kirlenmemişti, seviyesizleşmemişti. Hepsinin ipliği tek tek pazara çıktı.”