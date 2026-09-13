Konsantre şeftali suyu (Aç-Bitir): 12 -14 adet (0.5 litre) Su şişesi çıkar! Paha biçilemez değerindeki lezzet

Konsantre Şeftali Suyu (Aç-Bitir) Tarifi İçin Malzemeler;

Ben 5 kg şeftali kullandık siz dilediğiniz miktarda daha az yada daha fazla kullanabilirsiniz

Dilediğiniz kadar şeftali

Bir miktar su

Şeker(damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz)

Konsantre Şeftali Suyu (Aç-Bitir) Tarifi Nasıl Yapılır?

Hazır şeftaliler bitmeden miss gibi konsantre meyve suyu yapabilirsiniz. Kışın aç-bitir çok pratik oluyor. Üstelik konsantre olduğundan açınca su eklediğimiz için baya bereketli oluyor. Hem küçükler, hem büyükler bayıla bayıla içiyor.

Şeftaliler güzelce yıkanır, çekirdekleri çıkarılıp küp küp doğranır derin bir tencereye konulur.

Üzerine şeftalilerin hizasına gelecek kadar su ilave edilir.

Şeftaliler tamamen yumuşayıp ezilecek kıvama gelinceye kadar 25-30 dk ocakta kaynatılıp pişirilir.

Ardından blendırla tamamen pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar güzelce ezilir.

Şekeri ilave edilir(damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz).

Bi 10 dk daha kaynatılıp hemen sıcak sıcak konservelere doldurulur.

Ağzı sıkıca kapatılıp ters çevirerek bir gün bekletilir.

Daha sonra serin bir yerde muhafaza edilir. Bu kadar basit

Dilerseniz şeftalilerin kabuklarını soyabilirsiniz. Blendırla iyice ezdiğimiz için bu tarifte kabukları soyulmadı.

Denemek isteyenlere şimdiden kolay gelsin.

Sağlıcakla kalın.

Konsantre Hali (Kışlık olarak saklarken): 5 kg şeftaliden hazırladığınız yoğun kıvamlı meyve suyu, yaklaşık 12 ila 14 adet 0.5 litrelik su şişesini doldurur. (Ancak sıcak sıcak konserveleneceği için pet şişe yerine cam kavanoz veya sıcağa dayanıklı cam şişeler kullanmanız gerekir).