Konsantre şeftali suyu (Aç-Bitir): 12 -14 adet (0.5 litre) Su şişesi çıkar! Paha biçilemez değerindeki lezzet
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Evlerin geleneksel mutfağının vazgeçilmezi olan şeftali, şimdi pratik ve tazeleyici Konsantre Şeftali Suyu (Aç-Bitir) tarifiyle her an yanınızda! Karmaşık tarifler tadını bozmaya sebep olur. İşte ezber bozan detayları tek tek açıklıyoruz... Konsantre şeftali suyu (Aç-Bitir) nasıl yapılır?
Konsantre Şeftali Suyu (Aç-Bitir) Tarifi İçin Malzemeler;
Ben 5 kg şeftali kullandık siz dilediğiniz miktarda daha az yada daha fazla kullanabilirsiniz
- Dilediğiniz kadar şeftali
- Bir miktar su
- Şeker(damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz)
Konsantre Şeftali Suyu (Aç-Bitir) Tarifi Nasıl Yapılır?
Hazır şeftaliler bitmeden miss gibi konsantre meyve suyu yapabilirsiniz. Kışın aç-bitir çok pratik oluyor. Üstelik konsantre olduğundan açınca su eklediğimiz için baya bereketli oluyor. Hem küçükler, hem büyükler bayıla bayıla içiyor.
Şeftaliler güzelce yıkanır, çekirdekleri çıkarılıp küp küp doğranır derin bir tencereye konulur.
Üzerine şeftalilerin hizasına gelecek kadar su ilave edilir.
Şeftaliler tamamen yumuşayıp ezilecek kıvama gelinceye kadar 25-30 dk ocakta kaynatılıp pişirilir.
Ardından blendırla tamamen pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar güzelce ezilir.
Şekeri ilave edilir(damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz).
Bi 10 dk daha kaynatılıp hemen sıcak sıcak konservelere doldurulur.
Ağzı sıkıca kapatılıp ters çevirerek bir gün bekletilir.
Daha sonra serin bir yerde muhafaza edilir. Bu kadar basit
Dilerseniz şeftalilerin kabuklarını soyabilirsiniz. Blendırla iyice ezdiğimiz için bu tarifte kabukları soyulmadı.
Denemek isteyenlere şimdiden kolay gelsin.
Sağlıcakla kalın.
Konsantre Hali (Kışlık olarak saklarken): 5 kg şeftaliden hazırladığınız yoğun kıvamlı meyve suyu, yaklaşık 12 ila 14 adet 0.5 litrelik su şişesini doldurur. (Ancak sıcak sıcak konserveleneceği için pet şişe yerine cam kavanoz veya sıcağa dayanıklı cam şişeler kullanmanız gerekir).
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