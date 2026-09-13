Avrupa’da Batı Nil virüsü alarmı! Belçika’da ilk kez görüldü

Belçika’da sağlık yetkililerini harekete geçiren Batı Nil virüsü vakaları tespit edildi. Ülkede daha önce görülen vakalardan farklı olarak, bu kez bulaşmanın Belçika sınırları içerisinde gerçekleşmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Belga’nın aktardığı bilgilere göre Flaman Bölgesi'ne bağlı Anvers ve Flaman Brabant vilayetlerinde toplam 5 olası vaka belirlendi. Vakaların Batı Nil virüsü olup olmadığının kesinleştirilmesi amacıyla doğrulama testlerinin sürdüğü bildirildi.

4 kişide nörolojik belirtiler görüldü

Tespit edilen olası vakaların 4’ünde nörolojik belirtilerin ortaya çıkması dikkati çekti. Hastalardan birinin durumunun hastanede tedavi gerektirdiği belirtildi.

Sağlık yetkilileri, yapılan incelemelerin virüsün kuşlar ile sivrisinekler arasında dolaşımda olduğuna işaret ettiğini aktardı.

Ekim ayına kadar yeni vakalar görülebilir

Belçika Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Anneleen De Sadeleer, sivrisineklerin aktif olduğu dönemin sona ermesine kadar yeni vakaların ortaya çıkabileceğini belirtti.

Ekim ayına doğru günlerin kısalması ve hava sıcaklıklarının düşmesiyle sivrisinek hareketliliğinin azalacağı, buna bağlı olarak bulaşma riskinin de gerilemesinin beklendiği kaydedildi.

Yetkililer, mevcut gelişmelere rağmen toplum genelinde Batı Nil virüsüne yakalanma ve hastalık geliştirme riskinin düşük seviyede olduğunu bildirdi.

Batı Nil virüsü nasıl bulaşıyor?

Batı Nil virüsü insanlara çoğunlukla Culex cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşıyor. Virüse karşı kullanılabilecek bir aşının bulunmaması nedeniyle sivrisinek ısırıklarından korunmak önem taşıyor.

Virüsün kuluçka süresinin genellikle 2 ila 14 gün arasında olduğu, bağışıklık sistemi zayıf kişilerde ise bu sürenin 21 güne kadar uzayabildiği belirtiliyor.

Enfekte kişilerin yaklaşık yüzde 80’inde herhangi bir belirti ortaya çıkmazken, yaklaşık yüzde 20’sinde ateş, halsizlik, baş ve kas ağrıları ile bulantı ve kusma gibi şikâyetler görülebiliyor.

İlk olarak Afrika’da tespit edilen Batı Nil virüsü, ilerleyen yıllarda farklı coğrafyalara yayıldı. Avrupa’da Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz dahil çeşitli ülkelerde virüs vakaları kayıtlara geçti.