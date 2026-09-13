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Yerel 700 bin liralık kabloyu çalarken suçüstü yakalandılar!
Yerel

700 bin liralık kabloyu çalarken suçüstü yakalandılar!

Yeniakit Publisher
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700 bin liralık kabloyu çalarken suçüstü yakalandılar!

İzmir Aliağa'da devriye gezen jandarma ekipleri, bir inşaatta kablo çalmaya çalışan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

İzmir’in Aliağa ilçesinde jandarmanın rutin devriyesi, seri kablo hırsızlığı olaylarının çözülmesini sağladı.

 

7 ayrı faili meçhul kablo hırsızlığı olayını gerçekleştirmiş

Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Şakran Mahallesi’nde önleyici kolluk devriyesi gerçekleştirildi. Ekipler, devriye sırasında bir inşaattaki şüpheli 3 kişiyi fark edip, yakaladı. Şüphelilerin yapılan sorgulamalarında, Şakran Mahallesi’nde farklı tarihlerde meydana gelen 7 ayrı faili meçhul kablo hırsızlığı olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Çalınan kablolar bir konteyner içerisinde bulunarak sahiplerine teslim edildi. Kabloların piyasa değerinin yaklaşık 700 bin TL olduğu belirtildi.

 

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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