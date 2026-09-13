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Gündem Türkiye emeklilikte birçok ülkeyi geride bıraktı! OECD ortalamasına 17,1 puan fark
Gündem

Türkiye emeklilikte birçok ülkeyi geride bıraktı! OECD ortalamasına 17,1 puan fark

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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Türkiye emeklilikte birçok ülkeyi geride bıraktı! OECD ortalamasına 17,1 puan fark

OECD verilerine dayanan Visual Capitalist araştırmasına göre Türkiye, emeklilikte çalışma gelirinin ne kadarının korunduğunu gösteren brüt emekli aylığı ikame oranında 38 ülke arasında 11. sırada yer aldı. Türkiye’nin yüzde 69,1’lik oranı, yüzde 52 olan OECD ortalamasının 17,1 puan üzerinde gerçekleşti.

Emeklilik döneminde çalışma hayatında elde edilen gelirin ne kadarının korunabildiği, ülkelerin emeklilik sistemleri arasındaki farkı ortaya koyan önemli göstergelerden biri olarak öne çıkıyor.

Visual Capitalist’in OECD verilerini esas alarak hazırladığı çalışmada 38 ülkenin brüt emekli aylığı ikame oranları karşılaştırıldı.

Araştırmaya göre Türkiye yüzde 69,1 ile 11. sırada yer aldı. Bu oran, ortalama gelirle çalışan bir kişinin emeklilikte elde edeceği brüt gelirin, çalışma dönemindeki kazancının yaklaşık yüzde 69’una karşılık geldiğini gösteriyor.

OECD ortalaması ise yüzde 52 seviyesinde bulunuyor.

Almanya, ABD ve Japonya’nın önünde

Türkiye’nin yüzde 69,1’lik oranı birçok gelişmiş ekonominin üzerinde gerçekleşti.

Almanya’da brüt emekli aylığı ikame oranı yüzde 42,1, ABD’de yüzde 39,7, Birleşik Krallık’ta yüzde 44,7, Japonya’da ise yüzde 36,5 olarak hesaplandı.

Türkiye böylece bu ülkelerin tamamının üzerinde yer aldı.

Türkiye’nin hemen önünde ise yüzde 69,6 ile Meksika bulunuyor. İki ülke arasındaki fark yalnızca 0,5 puan.

Zirvede İspanya var

Listenin ilk sırasında yüzde 80,4 ile İspanya yer aldı. İspanya’yı yüzde 79,6 ile Yunanistan, yüzde 75,6 ile Lüksemburg izledi.

İlk 10’da ayrıca Kolombiya, Hollanda, Avusturya, Danimarka, Portekiz, İtalya ve Meksika yer aldı.

Türkiye ise yüzde 69,1 ile listenin hemen ardından 11. sıraya yerleşti.

OECD ortalamasına 17,1 puan fark

Türkiye’nin yüzde 69,1’lik oranı, OECD ortalaması olan yüzde 52’nin 17,1 puan üzerinde bulunuyor.

Bu sonuç Türkiye’nin, emeklilik döneminde çalışma gelirinin korunması açısından OECD ortalamasının belirgin biçimde üzerinde olduğunu ortaya koyuyor.

Türkiye aynı zamanda Fransa’nın yüzde 56,6’lık, Almanya’nın yüzde 42,1’lik ve ABD’nin yüzde 39,7’lik oranlarının da üzerinde yer alıyor.

Listenin sonunda Litvanya var

Sıralamanın son basamağında yüzde 17,4 ile Litvanya bulunuyor.

İrlanda yüzde 24,3, Polonya yüzde 28,6, Estonya ise yüzde 29,3 ile en düşük emekli aylığı ikame oranına sahip ülkeler arasında yer aldı.

Bu oran mevcut emekli maaşını göstermiyor

Araştırmadaki yüzde 69,1’lik veri, Türkiye’de bugün emekli olan herkesin çalışırken aldığı maaşın yüzde 69,1’ini aldığı anlamına gelmiyor.

Gösterge, emekli maaşının emeklilik öncesi kazanca oranını karşılaştırıyor ve brüt gelirler üzerinden hesaplanıyor.

Çalışmada, 2024 yılında 22 yaşında çalışma hayatına başladığı varsayılan, ortalama gelirli ve tam kariyer yapan bir çalışan esas alınıyor. Zorunlu kamu ve özel emeklilik sistemleri hesaba katılırken gönüllü özel emeklilik birikimleri kapsam dışında bırakılıyor.

Ekonominin büyüklüğü tek başına belirleyici değil

Araştırma, ülkelerin ekonomik büyüklüğü ile emeklilikte gelir koruma oranının her zaman paralel ilerlemediğini de ortaya koyuyor.

Türkiye ve Meksika yüzde 70’e yakın oranlarla üst sıralarda bulunurken, dünyanın en büyük ekonomilerinden ABD, Almanya ve Japonya daha düşük seviyelerde kalıyor.

Bu tablo, emeklilikte gelir koruma düzeyinde ülkelerin ekonomik büyüklüğünden çok emeklilik sistemlerinin yapısının ve hesaplama modelinin belirleyici olduğunu gösteriyor.

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