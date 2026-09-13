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En güçlü tank orduları belli oldu! Türkiye Avrupa devlerini solladı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

En güçlü tank orduları belli oldu! Türkiye Avrupa devlerini solladı!

Global Power'ın, 2026 yılı en güçlü tank orduları belli oldu. İşte en güçlü tank orduları...

#1
Foto - En güçlü tank orduları belli oldu! Türkiye Avrupa devlerini solladı!

İNGİLTERE

#2
Foto - En güçlü tank orduları belli oldu! Türkiye Avrupa devlerini solladı!

ALMANYA

#3
Foto - En güçlü tank orduları belli oldu! Türkiye Avrupa devlerini solladı!

İSPANYA

#4
Foto - En güçlü tank orduları belli oldu! Türkiye Avrupa devlerini solladı!

BULGARİSTAN

#5
Foto - En güçlü tank orduları belli oldu! Türkiye Avrupa devlerini solladı!

FRANSA

#6
Foto - En güçlü tank orduları belli oldu! Türkiye Avrupa devlerini solladı!

ROMANYA

#7
Foto - En güçlü tank orduları belli oldu! Türkiye Avrupa devlerini solladı!

POLONYA

#8
Foto - En güçlü tank orduları belli oldu! Türkiye Avrupa devlerini solladı!

YUNANİSTAN

#9
Foto - En güçlü tank orduları belli oldu! Türkiye Avrupa devlerini solladı!

TÜRKİYE

#10
Foto - En güçlü tank orduları belli oldu! Türkiye Avrupa devlerini solladı!

AMERİKA / derleyen: haber7

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