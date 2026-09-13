En güçlü tank orduları belli oldu! Türkiye Avrupa devlerini solladı!
Global Power'ın, 2026 yılı en güçlü tank orduları belli oldu. İşte en güçlü tank orduları...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Global Power'ın, 2026 yılı en güçlü tank orduları belli oldu. İşte en güçlü tank orduları...
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AMERİKA / derleyen: haber7
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