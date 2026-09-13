Ortalık karıştı Premier Lig'de: Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen Acun Ilıcalı tarih yazıyor...

-Allah bana bu fırsatı verdiğinde -televizyon işinde çok başarılı oldum— yeni bir mücadele istedim. Premier Lig takımlarının forması için can atan normal bir taraftarken, şimdi bir takımın sahibiyim. O zamanlar bir forma alacak param yoktu, 40 sterlindi ve Türk parasına çevirince bizim için çok paraydı. İki tane alsan herkes 'Ooo ikincisini de almışsın' derdi. O dönem Crystal Palace formasını çok severdim, mavi rengi sevdiğim için. Formayı giyip 'Formam var, formam var' diye gezerdim. Şimdi ise takımın sahibiyim. Hayatımdaki bu sıçramayı anlayabilirsiniz. Bu sıçramayı yaptığımda farklı biri olmak istemiyorum. Ben hala aynı adamım.