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30 kişi kayıp... Pasifik'te feribot faciası: 1 kişi hayatını kaybetti... En güçlü tank orduları belli oldu! Türkiye Avrupa devlerini solladı! Ortalık karıştı Premier Lig'de: Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen Acun Ilıcalı tarih yazıyor... Sadece kahvaltıda o besin uzun süre tok tutuyor: Tek başına yeterli mi? Sahip olduğu gücü koruyacak, protein dolduruyor O oyuncu için duy da inanma! Ekim ayında geleceği konuşuluyor ama taraftarlar temkinli... O içeceği tüketen yandı: ABD okulda öğrenci sağlığı için yasak getirdi... Kanser riskini artırıyor Roma maçı milat olmuştu: İsmail Kartal'dan Aziz Yıldırım'a flaş itiraf! İşte istifa kararının nedeni
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Ortalık karıştı Premier Lig'de: Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen Acun Ilıcalı tarih yazıyor...

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Ortalık karıştı Premier Lig'de: Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen Acun Ilıcalı tarih yazıyor...

Acun Ilıcalı, Hull City’nin Premier Lig’deki hedeflerini ve kulübün geleceğine ilişkin planlarını anlattı.

#1
Foto - Ortalık karıştı Premier Lig'de: Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen Acun Ilıcalı tarih yazıyor...

Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Sky Sports'a özel açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, Fenerbahçe sonrasındaki Hull City sürecin de anlattı.

#2
Foto - Ortalık karıştı Premier Lig'de: Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen Acun Ilıcalı tarih yazıyor...

Acun Ilıcalı'nın açıklamaları şöyle:

#3
Foto - Ortalık karıştı Premier Lig'de: Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen Acun Ilıcalı tarih yazıyor...

-Son 1-2 yıldır Fenerbahçe asbaşkanıydım, bu yüzden Hull City'ye yeterince zaman ayıramıyordum. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Hull'a geldim ve taraftarla bir soru-cevap yaptım. Bu toplantıda taraftarlara 'Bu yıl bu takımın başarılı olması için her şeyimi vereceğime söz veriyorum' dedim. Ama Premier Lig'e yükselmeyi kastetmiyordum! Pozitif biriyim ama ilk 10'u kastetmiştim. Premier Lig kastettiğim şey değildi ama elbette buna hayır demem!

#4
Foto - Ortalık karıştı Premier Lig'de: Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen Acun Ilıcalı tarih yazıyor...

-Jakirovic dönemine kadar çok fazla teknik direktör değiştirmiştim. Herkes benim egom olduğunu ve bu yüzden hoca değiştirdiğimi düşünüyordu. Oysa hoca değiştirmemin sebebi egomun olmamasıydı. Hata yaptığımı kabul ediyordum. Kimse bunu görmüyordu. Gurur duyduğum bir şey varsa, o da hatalarımda ısrar etmememdir. Bir teknik direktör takımımız için yeterince iyi olmadığında -ki hepsi elbette iyi hocalar- bunu görüp hemen değiştiririm. O dönem büyük eleştiriler aldım ama şimdi hocamızı buldum. Taraftarlar mutlu, hocamıza inanıyorlar ve dolayısıyla bana inanıyorlar.

#5
Foto - Ortalık karıştı Premier Lig'de: Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen Acun Ilıcalı tarih yazıyor...

-Benim gibi bir kulüp sahibini pek göremezsiniz; çünkü ben tribünlerden geliyorum. Çocukken stadyumların önünde uyurdum. 22-23 yaşlarımda hayatımda hiçbir şeyim yoktu. Anne babamı bir trafik kazasında kaybettim, iflas ettim, boşandım. Hayatta hiçbir şeyim kalmamıştı. Ruhumu besleyen tek şey futboldu. Beni tribünde takımı için ölen, futbol için ölen normal bir adam gibi düşünün. O dönem futbola o kadar aşıktım.

#6
Foto - Ortalık karıştı Premier Lig'de: Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen Acun Ilıcalı tarih yazıyor...

-Allah bana bu fırsatı verdiğinde -televizyon işinde çok başarılı oldum— yeni bir mücadele istedim. Premier Lig takımlarının forması için can atan normal bir taraftarken, şimdi bir takımın sahibiyim. O zamanlar bir forma alacak param yoktu, 40 sterlindi ve Türk parasına çevirince bizim için çok paraydı. İki tane alsan herkes 'Ooo ikincisini de almışsın' derdi. O dönem Crystal Palace formasını çok severdim, mavi rengi sevdiğim için. Formayı giyip 'Formam var, formam var' diye gezerdim. Şimdi ise takımın sahibiyim. Hayatımdaki bu sıçramayı anlayabilirsiniz. Bu sıçramayı yaptığımda farklı biri olmak istemiyorum. Ben hala aynı adamım.

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