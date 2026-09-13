O oyuncu için duy da inanma! Ekim ayında geleceği konuşuluyor ama taraftarlar temkinli...
Galatasaray'ın müzmin sakatı Singo'nun ekim ayında döneceği iddia edilse de taraftarlar temkinli...
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Galatasaray'ın müzmin sakatı Singo'nun ekim ayında döneceği iddia edilse de taraftarlar temkinli...
Galatasaray'da Wilfried Singo sakatlığı sebebiyle takımdan uzak kalmıştı. Fildişili futbolcunun sahalara dönüş tarihi belli oldu.
Sarı-kırmızılılarda sezonun ilk haftalarında yaşanan sakatlıklar can sıktı. Cimbom, Victor Osimhen, Mario Lemina ve Günay Güvenç'i sakatlığa kurban verdi. Galatasaray'da sakatlanan isimlerden biri de Wilfried Singo oldu.
25 yaşındaki futbolcu, son olarak Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Başakşehir maçı öncesi sakatlık geçirdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz hafta turuncu-lacivertlilerle oynanan mücadele öncesi Singo'nun durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.
Buruk, Fildişili oyuncunun antrenmanda bir darbe aldığını ve maç kadrosuna alınmadığını söyledi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada ise Singo'nun ise sağ uyluk biceps femoris adale grubunda tendon ve kası ilgilendiren hasar ve kanama tespit edildiği belirtildi.
Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü Galatasaray'da isteneni veremeyen Wilfried Singo'nun tedavisine devam ediliyor. Fotomaç'ın haberine göre, milli maçlar nedeniyle lige verilecek arada tamamen iyileşmesi beklenen Fildişi Sahilli futbolcunun ekim ayında forma giyebilecek düzeye ulaşacağı öğrenildi.
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