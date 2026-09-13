Altında kritik 16 Eylül eşiği! UBS’den yatırımcıların dikkatini çeken “alım fırsatı” tahmini

Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) eylül ayı faiz kararına çevrilirken, altın fiyatlarında yaşanabilecek hareketlilik yatırımcıların yakın takibinde.

Fed'in faiz konusunda atacağı adımın değerli metal üzerinde kısa vadeli baskı oluşturabileceği değerlendirilirken, İsviçreli banka UBS'den dikkat çeken bir altın tahmini geldi.

Fed'in faiz kararının 16 Eylül 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00'de açıklanması bekleniyor.

UBS: Kısa süreli geri çekilme yaşanabilir

UBS'nin değerlendirmesine göre Fed'in faiz artırımına gitmesi halinde altın fiyatlarında ilk aşamada aşağı yönlü bir hareket görülebilir.

Bankanın değerlendirmesinde, piyasaların parasal sıkılaşmaya ilişkin beklentilerin önemli bir bölümünü önceden fiyatlamış olabileceğine dikkat çekildi. Bu nedenle faiz kararının altın üzerindeki olumsuz etkisinin sınırlı ve geçici kalabileceği değerlendiriliyor.

UBS stratejisti Joni Teves'e göre olası bir faiz artışı değerli metalde hızlı bir düzeltmeye yol açabilse de altının daha geniş vadeli toparlanma görünümünü ortadan kaldırmayabilir.

Düşüş “alım fırsatına” dönüşebilir

Altın yatırımcısı açısından kritik nokta da burada ortaya çıkıyor.

UBS'nin değerlendirmesi doğrultusunda Fed kararı sonrasında oluşabilecek kısa süreli fiyat düşüşü, değerli metalin uzun vadeli yükselişini bekleyen yatırımcılar açısından alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.

Bununla birlikte fiyatların hangi seviyeye kadar gerileyebileceği veya düşüşün ne kadar sürebileceğine ilişkin kesin bir seviye verilmedi.

Fed faizi sabit bırakırsa senaryo değişebilir

Fed'in faiz artırmak yerine mevcut seviyeyi koruması halinde ise altın piyasasında farklı bir tablo oluşabileceği değerlendiriliyor.

Böyle bir senaryoda yatırımcıların yeniden altına yönelmesi ve değerli metal üzerindeki alım baskısının güçlenmesi gündeme gelebilir.

Bu nedenle 16 Eylül'deki Fed kararı, altının kısa vadeli yönünün belirlenmesi açısından kritik eşiklerden biri olacak.

UBS’den 5 bin dolarlık ons tahmini

UBS'nin orta vadeli altın beklentisi de dikkat çekiyor.

Bankanın tahminine göre ons altın 2027'nin ilk yarısında yaklaşık 5 bin dolar seviyesinde bulunabilir. Böylece banka, Fed kaynaklı olası kısa vadeli dalgalanmalara rağmen altına ilişkin uzun vadeli görünümünde yüksek seviyelerin korunabileceğini değerlendiriyor.

Haberde aktarılan daha önceki UBS tahminlerinde ise ons altının 2026 sonuna kadar 5 bin 600 dolar seviyesine ulaşabileceği öngörülmüştü.

Bu iki tahmin farklı dönemlerde yayımlanmış beklentiler olduğundan, 5 bin 600 dolarlık eski hedefi bankanın güncel hedefiymiş gibi değerlendirmemek gerekiyor.

Altında gözler Fed’in kararında

Fed'in faiz artırımına gitmesi halinde altının kısa vadede gerilemesi, faizlerin sabit bırakılması halinde ise yukarı yönlü hareketin güçlenmesi ihtimali masada bulunuyor.

UBS'nin değerlendirmesi ise olası bir geri çekilmenin altındaki daha uzun vadeli yükseliş beklentisini tek başına ortadan kaldırmayacağı yönünde.