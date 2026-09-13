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Gündem Kemalistlerin büyük filozofu ve kanaat önderi protez Oğuzhan Uğur hakkında yeni karar
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Kemalistlerin büyük filozofu ve kanaat önderi protez Oğuzhan Uğur hakkında yeni karar

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Kemalistlerin büyük filozofu ve kanaat önderi protez Oğuzhan Uğur hakkında yeni karar

AHBAP soruşturması kapsamında Oğuzhan Uğur hakkında yeni karar verildi. Son tutukluluk incelemesinde mahkemenin verdiği karar belli oldu.

AHBAP soruşturması kapsamında Oğuzhan Uğur hakkında yeni karar verildi. Son tutukluluk incelemesinde mahkemenin verdiği karar belli oldu.

AHBAP soruşturması kapsamında yaklaşık iki aydır tutuklu bulunan Oğuzhan Uğur hakkında yeni karar çıktı.

Yapılan tutukluluk incelemesinin ardından Uğur’un tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen AHBAP soruşturması kapsamında 21 Temmuz 2026’da tutuklanan Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur’un cezaevi süreci devam ediyor.

Uğur, soruşturma kapsamında “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

 

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Uğur hakkında yapılan son tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına karar verildiği öğrenildi.

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