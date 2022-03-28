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Yerel Tekirdağ'da orman yangını: Müdahale sürüyor
Yerel

Tekirdağ'da orman yangını: Müdahale sürüyor

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-28 22:08:00 - 2022-03-28 22:18:03
Tekirdağ'da orman yangını: Müdahale sürüyor

Sağlamtaş Mahallesine bağlı 36 Yalak mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Tekirdağ orman yangını

Son dakika haberine gör; Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Sağlamtaş Muhtarı Ramazan Ersoy, "Alevler, ormanlık arazi olarak iki dönümlük bir alanı sardı. Yangının nasıl çıktığını bilmiyoruz. Ekipler müdahale ediyor. Rüzgar yok, büyümeden söndürülür" dedi.

Yemek ısıtmak isterken ormanı yaktı!
Yemek ısıtmak isterken ormanı yaktı!

Yerel

Yemek ısıtmak isterken ormanı yaktı!

 

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