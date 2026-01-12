Tekirdağ'da okullar tatil edildi! Olumsuz hava koşulları eğitimi durdurdu!

Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yaşanan hava şartları nedeniyle ilimiz genelinde; resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 12 Ocak 2026 pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan gazi, malul gazi, engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacaktır. Ancak '8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel' grubu; sağlık, emniyet ve karla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır" denildi.

MOTOKURYELERİN ÇIKIŞI YASAKLANDI

Tekirdağ Valiliği, motokuryelerin de bugün trafiğe çıkışının yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, "İlimizde devam eden kar yağışı ve buzlanma sebebiyle; motokurye, motosiklet ve skuterlerin trafiğe çıkışı 12 Ocak 2026 pazartesi günü bir günlüğüne yasaklanmıştır" denildi. (DHA)