Tekirdağ'da merada çıkan yangın söndürüldü
Yangında ağaçlandırma sahasındaki bin ağaç zarar gördü
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde merada çıkan yangın söndürüldü.
Sinanpaşa merası mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle alevler askeri alandaki ağaçlara sıçradı. Yangına, Malkara Belediyesi itfaiyesi, askeri itfaiye ve Malkara Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri müdehale etti.
Ekiplerin müdehalesiyle yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.
Yangında ağaçlandırma sahasındaki bin ağaç zarar gördü.