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Aktüel Tekirdağ'da merada çıkan yangın söndürüldü
Aktüel

Tekirdağ'da merada çıkan yangın söndürüldü

Yangında ağaçlandırma sahasındaki bin ağaç zarar gördü

Yeniakit Publisher
2020-08-28 18:08:04 -
Tekirdağ'da merada çıkan yangın söndürüldü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde merada çıkan yangın söndürüldü.

Sinanpaşa merası mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle alevler askeri alandaki ağaçlara sıçradı. Yangına, Malkara Belediyesi itfaiyesi, askeri itfaiye ve Malkara Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri müdehale etti.

Ekiplerin müdehalesiyle yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Yangında ağaçlandırma sahasındaki bin ağaç zarar gördü.


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