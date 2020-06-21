  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Tekirdağ'da lavanta tarlaları misafirlerini ağırlamaya başladı

Yeniakit Publisher
2020-06-21 16:16:46 -
Tekirdağ'da lavanta tarlaları misafirlerini ağırlamaya başladı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da fotoğrafseverlerin ilgi odağı olan rengarenk lavanta tarlaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında misafirlerini ağırlamaya başladı.

Fotoğraf tutkunları, lavanta tarlalarındaki güzellikleri karelerine yansıtırken, Kovid-19 tedbirlerine de uyarak maske takıyor.

Bazı vatandaşlar da mor tarlalarda fotoğraf çektirmek için bölgeye geliyor.

Bölgeyi ziyaret eden Reyhan Özen, AA muhabirine, Tekirdağ'daki bu güzelliklerin arasında fotoğraf çektirmenin çok güzel olduğunu söyledi.

Salgın sürecinde pek dışarıya çıkmadıklarını belirten Özen, "Normalleşme sürecinde tedbirlerimizi alarak dışarı çıkıyoruz. Burada böyle bir tarla vardı, arkadaşlarla fotoğraf çektirmeye geldik. Burası harika, herkesin gelip görmesi gereken bir yer." dedi.

Arkadaşlarının fotoğraflarını çeken Erdi Keskin de başka şehirlerden gelenlerin de lavanta tarlalarını ziyaret ettiklerini ifade etti.

Lavanta tarlalarının adeta doğal bir stüdyo olduğunu vurgulayan Keskin, "Sürekli arkadaşlarla fotoğraf çekmeye gidiyoruz. Burasını da yeni keşfettik ve harika bir yer. Bu güzellikleri ölümsüzleştirmek bizi çok sevindirdi." diye konuştu.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı