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Aktüel

Tekirdağ’da kumar operasyonu: 15 kişiye 68 bin lira ceza

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde kumar oynatıldığı belirlenen bir adrese jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, kumar oynayan ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 15 kişiye toplam 68 bin 775 lira para cezası kesildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 10:41:24 -
Tekirdağ’da kumar operasyonu: 15 kişiye 68 bin lira ceza

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde kumar oynatıldığı belirlenen bir adrese jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, kumar oynayan ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 15 kişiye toplam 68 bin 775 lira para cezası kesildi.


Alınan bilgiye göre, Çarşamba gecesi Saray ilçesi Ayaspaşa Mahallesi Bağlar mevkiinde bir yazlıkta kumar oynandığı ihbarını değerlendiren Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saray Cumhuriyet Savcısı Alper Özdemir’in talimatıyla belirlenen adrese gece saatlerinde baskın gerçekleştirdi. E.D. isimli şahsa ait eve yapılan baskın neticesinde aralarında doktor, mühendis, dernek başkanı gibi çeşitli meslek gruplarına mensup ve aralarında sivil toplam kuruluşu yöneticisi bulunan 15 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. Savcı Özdemir’in talimatıyla “Bozkurt” ismi verilen operasyon ile yapılan baskında kumar oynamak için yer ve imkan sağlama suçu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu Madde 34 uyarınca ve karantinayı ihlal suçu kapsamında 15 kişiye toplam 68 bin 775 lira idari para ceza kesildi. Operasyonda ele geçirilen kumar oynamaya yarayan malzemelere de jandarma tarafından el konuldu.

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